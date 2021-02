¿México no renovará el Gran Premio de México de la F1?

Desde hace unos meses se habla de la posibilidad de que México no renovará el Gran Premio de México de la Fórmula 1, pero los nuevos detalles revelaron que no se llegó a un acuerdo y este 2019 sería el último año con la gran fiesta del automovilismo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

De acuerdo a ESPN, el Gobierno Federal y la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) no pudieron llegar a buen término con Liberty Media, empresa dueña de la F1.

“Después de meses de negociaciones, CIE no pudo convencer al gobierno encabezado por el presidente AMLO de desembolsar los 800 millones de pesos que se necesitan para mantener al Gran Circuito durante los próximos cinco años”, confirmó ESPN este martes.

Sumado a esta información, hace unas horas se dio a conocer que Holanda nuevamente regresará al calendario de actividades, además de Vietnam, lo que confirmaría que es una realidad esta noticia.

El Gran Premio de México fue considerado el mejor durante cuatro años consecutivos desde su regreso, logrando lo que ningún otro país ha tenido.

El Gobierno Federal informó qué en 2017, el evento dejó una derrama económica en la capital del país de 14 mil 770 millones de pesos, siendo este el evento deportivo que más dinero deja.

En febrero, Andrés Manuel López Obrador aseguró que se apoyarían a todos los deportes, pero sin excesos ni derroche.

“No sé cómo estén los contratos de F1, si no están firmados ya no vamos a poder porque en algunos casos estos eventos se financiaban con el fondo del fomento al turismo y ese fondo está comprometido para la construcción del Tren Maya, no sabemos en qué situación están estos contratos, los vamos a revisar, vamos a seguir apoyando todos los deportes, pero con austeridad sin que haya excesos, ni derroche”, resaltó AMLO.

