México merecía ganar: Hummels; DT de Alemania pide no caer en pánico

El técnico de la selección alemana de fútbol, Joachim Löw, dijo el domingo que no hay necesidad de entrar en pánico o de hacer cambios radicales, pese a que su equipo volvió a mostrar una preocupante fragilidad defensiva en la derrota 1-0 ante México por el Grupo F del Mundial.

Alemania, el campeón defensor del título, mostró muchas de las fallas que fueron evidentes en partidos recientes y México hizo su tarea al explotarlos una y otra vez en un encuentro en el que pudo haber anotado más goles.

"En el primer tiempo jugamos muy mal. No fuimos capaces de imponer nuestra forma usual de juego", comentó Löw en rueda de prensa.

"Pero no nos desmoronaremos, ni perderemos la cabeza, ni haremos algo completamente diferente. No hay necesidad de entrar en pánico sólo porque hemos perdido un partido", agregó.



Pese a que pocos apostarían a que Alemania no dará vuelta la situación en los partidos que le quedan de la fase de grupos ante Suecia y Corea del Sur, claramente no todo está bien en los cuatro veces campeones del mundo.

"No cubrimos los espacios, no mostramos nuestro juego habitual en ataque, perdimos la posesión (del balón) con demasiada frecuencia y por lo tanto tuvimos que cubrir distancias mayores, de modo que México tuvo espacios para contraatacar", comentó Löw.

"Con la pelota en los pies fuimos un poco negligentes, lo cual es bastante raro cuando un mira a este equipo (...) Pero debemos concentrarnos en nuestros puntos fuertes, que no hemos podido sacar a relucir en nuestros últimos dos partidos", agregó.

SE VEÍA VENIR, DICE HUMMELS SOBRE DERROTA DE ALEMANIA ANTE MÉXICO

Las fallas en la defensa de Alemania han estado a la vista de todos en los últimos partidos y la derrota del domingo ante México no debería ser vista con sorpresa, dijo el defensa germano Mats Hummels después de que el campeón defensor fue superado por 1-0 en Moscú.

"México merecía ganar. Nuestra cobertura a menudo no fue buena y muchas veces nos quedamos atrás sólo Jerome (Boateng) y yo", comentó Hummels, uno de varios alemanes que no querrán volver a ver el gol de Hirving Lozano a los 36 minutos en el partido por el Grupo F.

"Fuimos advertidos días atrás (en los partidos amistosos). Jugamos exactamente igual que contra Arabia Saudita (cuando Alemania ganó 2-1), sólo que contra un mejor rival. Es por eso que el primer tiempo fue así y México obviamente merecía ganar", agregó.

Alemania quedó expuesta una y otra vez a los contraataques mexicanos y si hubieran sido más certeros con su pase final, no se habrían visto tan complicados al término del encuentro, cuando el campeón defensor presionó con fuerza hacia el ataque.



"Si siete u ocho jugadores están atacando, entonces está claro que nuestro poder de ataque es mayor. Pero eso es algo de lo que he hablado a menudo a nivel interno. No siempre rinde frutos", comentó Hummels.

Toni Kroos admitió que Alemania enfrenta ahora una situación inusual.

"Ahora estamos bajo presión, tenemos que ganar seis puntos en los próximos partidos", dijo.

"No lo hicimos bien. En general, tuvimos nuestras oportunidades pero no anotamos. Perdimos la pelota muy fácilmente y México siempre tuvo a dos o tres personas al frente a los que no pudimos tapar en forma eficaz", agregó.

ALGUNOS DATOS DESPUÉS DE QUE ALEMANIA PERDIÓ ANTE MÉXICO

* Esta fue la segunda derrota de Alemania (y de Alemania Occidental hasta 1994) en un debut mundialista. La primera fue contra Argelia en España 1982, cuando los germanos de todos modos lograron llegar a la final.

* Tras un empate con Uruguay en México 1986, Alemania había ganado en cada inicio en las últimas siete Copas del Mundo.

* Alemania había ganado cada debut previo en Eurocopas y Mundiales desde que Joachim Löw asumió como técnico en 2006.

* Alemania anotó 20 goles en sus cuatro partidos iniciales previos en Mundiales.

* Es el segundo Mundial consecutivo en que el campeón defensor cae en su estreno, después de que España fuera goleada 5-1 hace cuatro años en Brasil.

* Brasil es el único campeón defensor del título en los últimos cinco mundiales que ha ganado en su debut, en Alemania 2006.

* Los campeones defensores han perdido en su estreno en cuatro de los últimos ocho mundiales: Alemania (2018), España (2014), Francia (ante Senegal en 2002) y Argentina (frente a Camerún en 1990).

* México ahora ha ganado cinco y empatado en uno de sus últimos seis partidos debut en la Copa del Mundo.

