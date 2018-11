Mexicano Yair 'Pantera' Rodríguez conecta brutal nocaut en la UFC (VIDEO)

REDACCIÓN 11/11/2018 12:22 p.m.

Con un brutal codazo, el mexicano Yair Pantera Rodríguez, noqueó al Zombie Coreano, cuando faltaba un segundo para que finalizara el quinto asalto en la pelea estelar del aniversario 25 de la UFC.

El peleador mexicano volvió a UFC un año y medio después de su última pelea y se impuso luego de cinco episodios y casi 25 minutos de acción ante el coreano Chan Sung Jung, en la división de los pluma.

1 second left... No better way to go out on the 25th Anniversary! pic.twitter.com/aGg1Z0bAeO — FOX Sports: UFC (@UFCONFOX) 11 de noviembre de 2018

Fue una auténtica guerra de golpes entre los dos peleadores, con poderosos impactos de ambos lados e intenso castigo, pero en el último instante de la pelea y tras esquivar un ataque del asiático, Yair conectó un codazo al mentón para fulminar al Zombie Coreano.

Yair, quien mejoró a 11-2 su récord en artes marciales mixtas, logró su séptima victoria en UFC y primera desde que Frankie Edgar lo venció el 13 de mayo de 2017 en UFC 211.

