Mexicana revela que fue acosada por futbolista egipcio Amr Warda; fue separado de su selección

Este miércoles la Selección de Egipto separó al centrocampista Amr Warda tras las acusaciones en su contra por acoso sexual. La modelo eqgipcio-británica Merhan Keller, fue una de las que señaló al futbolista, pero también lo hizo la mexicna Giovanna Valdatti.

La mujer de 22 años compartió en su cuenta de Twitter capturas de pantalla de las conversaciones que sostuvo con el egipcio y un video (censurado) en el que Warda le muestra su pene.

Según el diario Cancha, Giovanna conoció al jugador por el portero Essam El Hadary, tras entrevistarlo en el Mundial Rusia 2018.

"Me decía que quería hacer una videollamada para hablar de futbol y pretextos así, y ya que le contestaba estaba desnudo; le colgaba y me empezaba a amenazar y a decir muchísimas cosas y pues así me daba mucho miedo", declaró Valdatti a dicho medio.

El jugador separado del equipo de Javier "El Vasco" Aguirre, le pidió imágenes de su cuerpo desnudo y ante la negativa de la mexicana, la empezó a insultar. Por ese motivo, ella decidió publicar las conversaciones en las redes sociales.

"Todo este año me estuvo acosando. Hace un mes subí fotos con mi novio y me escribió que me iba a buscar y a decirle a mi novio que era un puta y cosas así. Decía que iba a venir a México. Me dio muchísimo miedo", reveló.

Giovanna aseguró que decidió compartir el video al ver la denuncia de la modelo Merhan Keller.

"Hace como tres días vi una noticia de una chica que subió conversaciones de acoso de él y me dio mucho coraje, porque en esos países son súper machistas, creen en lo que dice el hombre nada más. Y por eso decidí subir el video".

Las acusaciones en contra del jugador se hicieron virales en redes sociales, y como resultado, la Selección de Egipto que dirige el estratega mexicano Javier Aguirre lo separaron del plantel que disputa la Copa Africana de naciones.

No entiendo a l gente que dice que yo arruiné la vida y la carrera de Amr Warda. Perdón, pero yo no acose sexualmente a varias mujeres. — Giovanna Val (@SangreDeLeyenda) 26 de junio de 2019

dmv