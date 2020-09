Messi "se joderá" en Barcelona por culpa de su papá: Hugo Sánchez

Hugo asegura que es culpa de Messi por no aferrarse a la fecha establecida que lo mantiene en el club catalán hasta el 2021(Foto: EFE/Cuartoscuro)

Hugo Sánchez dio su opinión acerca del caso Messi, pues con la sonada permanencia de Lio en el Barcelona, el pentapichichi afirmó que "deberá tomarse varios tés de agua y ajo, que es de ´a joderse y a aguantarse" debido al mal asesoramiento que tuvo de su padre y sus abogados.

"No le ha quedado más remedio a Messi que quedarse en el Barcelona debido al mal asesoramiento de su padre y su bufete de abogados, porque podrían haberse ahorrado ese burofax que ha causado debilidad en su imagen dentro del equipo. No le queda más remedio que tomarse en estos once meses varios tés de ajo y agua, que es de ´a joderse y a aguantarse´ un añito, 10, 11 meses, el tiempo necesario hasta que tenga la libertad e irse gratis" dijo el analista de ESPN.

Asimismo, Hugol habló también de la cláusula de 700 millones de euros que impuso el equipo culé por Lio Messi. Aseguró que fue culpa del argentino por no aferrarse a la fecha establecida que lo mantiene en el club catalán hasta el 2021.

"Ese dinero se lo pudo haber ahorrado mandado a tiempo su decisión y con ello dejar al Barcelona sin pagar un solo euro, además no hay equipo que pague 700 millones por quien sea" señaló Hugo.

(Por: Mariana Aguilar)