Messi, Rapinoe y todos los ganadores de los Premios The Best 2019

Messi y Rapinoe ganan como los mejores jugadores en The Best FIFA 2019. (FOTO EFE)

Este lunes se llevó acabo la gala de los Premios The Best FIFA Football Awards 2019, lo mejor del futbol mundial.

La ceremonia se celebró en el Teatro de La Sacala en Milán, Italia, y el premio más esperado, además del Puskas a el mejor gol del año, es el trofeo a mejor jugador y jugadora de la temporada, que ganaron Lionel Messi y Megan Rapinoe, respectivamente.

Los Ganadores de los Premios The Best

Megan Rapinoe gana como The Best a la MEJOR JUGADORA DE LA FIFA 2019

Lionel Messi gana el Premio The Best como MEJOR JUGADOR DE LA FIFA 2019

Este es el once ideal masculino de The Best FIFA 2019

La mejor entrenadora del futbol femenil es Jill Ellis, la estratega de la selección de Estados Unidos y campeona del Mundial Femenil Francia 2019

El Premio The Best a Mejor Guardameta es para Alisson Becker

El once femenil de THE BEST FIFA 2019

Premio Puskas: Daniel Zsóri, jugador rumano de 18 años, gana el Premio Puskas al mejor gol del año

El Premio al Fair Play es para Marcelo Bielsa y el equipo del Leeds United

¡Felicitaciones, Marcelo Bielsa y el equipo del Leeds United!#TheBest

¡Felicitaciones, Marcelo Bielsa y el equipo del Leeds United!

Premio Fair Play de la FIFA 2019

La mejor guardameta del mundo es Sari van Veenendaal

Premio a la Afición: La mejor aficionada del mundo es Silvia Grecco, la mujer que le narra los partidos a su hijo invidente

Entrenador de Futbol Masculino: Jürgen Klopp gana a mejor entrenador 2019

¡Inician los Premios The Best 2019!

Cristiano Ronaldo no asistirá, otra vez a los Premios The Best

#AccionLSR Cristiano Ronaldo no estará en los Premios #TheBest, otra vez. En esta ocasión alegó su ausencia por una molestia muscular

??MG: No va porque sabe que no va a ganar

Cristiano Ronaldo no estará en los Premios #TheBest, otra vez. En esta ocasión alegó su ausencia por una molestia muscular

