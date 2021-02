¿Messi o Ronaldo?

No hay la menor duda de que los mejores jugadores de futbol de los últimos años han sido Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, ambos incluso en la discusión de mejor jugador de la historia de acuerdo a las opiniones de algunos periodistas y expertos.

Con estilos muy diferentes, estos grandes futbolistas nos han deleitado con sus genialidades, sus goles y sus triunfos. Su época más sobresaliente la vivieron en la Liga Española, en donde tuvimos el placer de verlos enfrentarse en muchas ocasiones e incluso en diferentes torneos. Desde ese entonces, la controversia acerca de quien de ellos es el mejor, ha sido interminable. Los aficionados al Barcelona te darán múltiples razones por las que el argentino es superior … y los madridistas esgrimen sus argumentos en favor del portugués.

Comparar dos jugadores siempre es difícil (por ejemplo, si Maradona fue mejor que Pelé) pero aquí hay tres temas que hacen más viable la comparación: a) juegan en la misma época; b) coincidieron en La Liga varios años y; c) los dos son delanteros. Con respecto a este tercer punto, queda claro que sus estilos son muy diferentes y por tanto cualquier comparación tendrá factores que la afecten … pero considerando que el objetivo principal de un delantero es crear goles (anotarlos o generarlos a través de asistencias) me parece que podemos establecer algunos puntos de comparación válidos.

Veamos el comparativo a nivel de clubes, después con su selección y finalmente en premios y reconocimientos individuales.

Clubes.

Cristiano Ronaldo ha jugado para tres equipos la mayor parte de su carrera (tuvo un breve paso por el futbol portugués): Manchester United en Inglaterra; Real Madrid en España y; Juventus en Italia. Messi ha jugado toda su vida profesional con el Barcelona de España.

Estos son sus números totales en cuanto a goles, considerando tres competiciones: Campeonato de Liga, Campeonato de Copa y Torneos Europeos.

· Cristiano Ronaldo: 802 partidos, 606 goles … 0.75 goles por encuentro.

(Foto: EFE)

· Lionel Messi: 685 partidos, 600 goles … 0.87 goles por encuentro.

(Foto: EFE)

Cristiano tiene apenas 6 goles más, en 117 partidos adicionales … en este punto la comparación favorece abiertamente a Messi.

Si revisamos sus cifras a nivel solo de torneos de Liga en los que han participado, Cristiano registra un gol cada 0.78 partidos y tiene 1.04 contribuciones por juego … la contribución es la suma de goles más asistencias (pases para gol) divididas entre el total de partidos. Los números de Messi son 0.92 y 1.30 respectivamente … no hay duda de que considerando todas sus carreras, Messi ha aportado más en los torneos de Liga que el portugués.

En cuanto a Champions, torneo en el que ambos han brillado, estos son sus números: Cristiano Ronaldo 168 encuentros, 128 goles y 46 asistencias. Lionel Messi 140 encuentros, 114 goles y 36 asistencias. Ronaldo tiene más goles pero 28 encuentros más. En promedio el astro lusitano registra un gol cada 0.76 encuentros y 1.04 contribuciones por partido. El pampero 0.81 goles por partido y 1.07 contribuciones. Más apretado que en la Liga pero Messi ha sido en general más efectivo que Cristiano.

Comparativo de su paso por España.

Evidentemente la Liga Premier (Inglaterra), La Liga (España) y la Serie A (Italia) son competencias diferentes, con una exigencia distinta … lo cual hace muy complejo comparar a los dos jugadores … dentro de las ligas no es igual la competencia que encuentran.

Los siguientes datos nos muestran los resultados de goles y asistencias de cada uno durante su paso por el futbol español, lo cual de alguna forma elimina la diferencia entre ligas:

Juegos de Liga: Cristiano Ronaldo registra 311 goles y 95 asistencias en 292 encuentros. Messi en 470 partidos tiene 433 goles y 180 asistencias. En el promedio el portugués se ve mejor con 1.06 goles por juego contra los 0.92 de Messi … y también en contribuciones con 1.39 por juego vs. 1.30.

Cristiano Ronaldo tiene más alta eficiencia que Messi en la Liga Española pero hay que tomar en cuenta que cuando llega a la tierra hispana tenía seis torneos de experiencia en la Liga Premier y por tanto incursiona en España ya como una figura. Messi, dado que toda su carrera ha sido en España, tiene cuatro años iniciales que están lejos de ser espectaculares, como podría esperarse de alguien que está empezando su carrera … de hecho apenas en su quinto torneo supera los 20 goles por primera vez … a Cristiano le llevó el mismo tiempo superar esa cifra en Inglaterra.

Buscando establecer un comparativo más “justo” aún, revisamos sus actuaciones en Liga, Champions y Copa del Rey, comparando solamente los años en los que compitieron en España simultáneamente, de la temporada ’09-’10 a la ’17-’18. Estos son los resultados:

· Cristiano Ronaldo. Entre las tres competencias que disputó con el Real Madrid, anotó 438 goles y tuvo 129 asistencias. Si revisamos el total de goles anotados por el cuadro blanco en esos años, veremos que Ronaldo anotó el 32.7% de los goles y contribuyó en el 42.4% de los mismos. Son cifras espectaculares y reflejan lo que Cristiano era para el Madrid.

· Lionel Messi. Igualmente en las tres competencias, marcó 448 tantos y tuvo 170 asistencias. Los dos números son mejores que los de Cristiano Ronaldo. Con respecto a los goles del Barcelona, registró el 32.2% de las anotaciones blaugranas (muy similar al porcentaje de Cristiano) y contribuyó al 44.6% de los goles del equipo.

Si bien los números de Messi son ligeramente superiores a los de Cristiano en cuanto a su contribución al equipo (los totales si son claramente mejores) la realidad es que el porcentaje de lo que representaron para sus escuadras es realmente obsceno … tanto Cristiano como Messi fueron, por mucho, la base de sus equipo. Dudo que haya jugadores tan importantes en clubes tan grandes como estos dos.

Triunfos de sus clubes.

¿Cómo han contribuido Messi y Cristiano Ronaldo a títulos de sus escuadras?. Aquí la comparación.

Cristiano Ronaldo:

o Títulos de Liga = 6 (tres con Manchester United, dos con Real Madrid y una con Juventus).

o Copas = 3 (dos con Madrid y una en Inglaterra)

o Champions = 5 (cuatro con Real Madrid y una con el Man-U).

Lionel Messi:

o Títulos de Liga = 10

o Títulos de Copa = 6

o Champions = 4

Ronaldo ha ganado más Champions pero Messi lo aventaja en Ligas y Copas. Con todo y lo relevante de la Champions, la diferencia en Ligas es grande y por tanto creo que Messi ha ganado más con el Barcelona que Cristiano con sus equipos … aunque lo que ambos han ganado es simplemente impresionante.

Selección Nacional.

Veamos como se compara la carrera de estos dos astros con sus selecciones.

Partidos clasificatorios a Copa del Mundo o a Eurocopa:

· Cristiano: 92 juegos, 48 goles, 14 asistencias. Promedio de 0.52 goles por juego y contribución de 0.67 goles por partido.

· Messi: 47 partidos, 34 goles y 14 asistencias. 0.73 y 1.02 goles y contribuciones respectivamente en promedio.

Torneos Regionales (Copa América para Messi y Eurocopa para Cristiano).

· Ronaldo: 21 partidos, 9 goles y 8 asistencias. Su promedio es de 0.42 goles y 0.81 contribuciones por partido.

· Messi: 27 partidos, 9 goles, 12 asistencias. 0.33 anotaciones y 0.78 goles + asistencias por partido.

Copa Mundial

· Cristiano: 17 juegos, 7 goles y dos asistencias para promedios de 0.41 goles y 0.52 contribuciones.

· Messi: 19 partidos, 6 goles y 8 asistencias. 0.32 goles por juego y 0.73 contribuciones.

Algunos temas que saltan a la vista:

1. Ambos, en general, están por debajo de su tarifa goleadora con respecto a sus clubes. Esto puede ser normal por el nivel de competencia que implican las eliminatorias o las fases finales de un mundial o de la Eurocopa / Copa América.

2. El peso en cuanto a goles y asistencias de estos dos jugadores en su selección es bajo comparado a lo que logran en sus clubes. Por ejemplo, Ronaldo ha participado en el 38% de los goles que ha logrado Portugal en los cuatro mundiales en donde él ha jugado … el promedio de Messi es de 40% … está claro que ninguno se ha puesto el equipo al hombro. Incluso en la Eurocopa que Portugal ganó en 2016, Cristiano Ronaldo solo anotó tres goles.

3. En Copa América y Mundiales, Lionel Messi tiene más asistencias que goles … eso me hace pensar que le han pedido más labor de creación de lo que se le requiere en el Barcelona (en donde siempre han habido extraordinarios medio campistas). No se si Messi se sienta tan cómodo en esa posición.

Como puede verse, ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi tienen un número impresionante de goles o asistencias a nivel de selección.

Logros de sus Selecciones.

Cristiano Ronaldo:

· 4º lugar en el Mundial del 2006.

· Ganó la Eurocopa 2016.

· Ganó la UEFA Nations League en 2018.

· Finalista de la Eurocopa 2004.

Lionel Messi:

· Finalista en el Mundial 2014.

· Finalista en Copa América 2007.

· Finalista en Copa América 2015.

· Finalista en Copa América 2016.

Cristiano Ronaldo ha contribuido a la obtención de dos títulos regionales y en su primer mundial accedió al cuarto sitio. Messi no ha alzado una copa con la selección albiceleste aunque ha llegado a cuatro finales. En este punto Ronaldo ha logrado mejores cosas que Messi aunque reitero que no ha sido tan relevante como a nivel de clubes.

Reconocimientos.

En cuanto a reconocimientos individuales, esta es la comparación:

Los dos han recibido múltiples galardones, aunque Messi ha recibido más reconocimientos en Balones de Oro, Mejor Jugador de La Liga y los reconocimientos como mejor jugador de un Mundial de Futbol y de una Copa América.

Conclusiones.

Los números y logros tanto de Messi como de Cristiano Ronaldo son impresionantes desde cualquier óptica. No hay jugador que se le compare a este par de fenómenos.

Si bien los datos no cuentan toda la historia, si arrojan luz sobre algunos puntos de comparación que pueden ayudar a hacer más objetiva la comparación de estos grandísimos jugadores de futbol.

1. A nivel de clubes, Messi supera a Cristiano Ronaldo en goles y asistencias por partido … en total de goles el portugués está ligeramente arriba pero tiene muchos partidos más.

2. Al compararlos en la época que coincidieron en La Liga, no hay mucha diferencias en goles anotados pero si en asistencias, con Messi por delante.

3. Han ganado todo lo habido y por haber con sus clubes … Cristiano tiene una Champions más pero Messi tiene más ligas … considero que no hay una diferencia clara de ninguno de ellos.

4. A nivel selección sus aportaciones son inferiores a las que tienen en sus clubes pero Cristiano está mejor en goles y Messi en asistencias.

5. Cristiano Ronaldo ha ganado dos torneos importantes con su selección … Messi se ha quedado hasta la disputa de finales en cuatro ocasiones. Aquí tiene más brillo el palmarés de Cristiano.

6. En reconocimientos, ambos tienen llena su vitrina … excesivamente llena. Dicho eso, Messi ha sido reconocido varias veces como el mejor jugador de La Liga española en tiempos en los que coincidió con Ronaldo. Adicionalmente ha recibido mayores premios en Mundiales y Torneos Regionales. Messi queda aquí por delante.

Como puede verse, el análisis realizado deja por delante a Lionel Messi (no ampliamente pero el rendimiento a nivel clubes y reconocimientos me parece determinante).

Seleccionar a uno u otro como el mejor jugador siempre llevará una carga del gusto por sus estilos de juego, pero debe apoyarse en datos para que no sea una evaluación subjetiva.

En lo particular, me gusta más el juego de Messi porque es capaz de crear magia una y otra vez, ya sea en un gol o en una asistencia … no creo haber visto a alguien como él (que me disculpe Maradona). Cristiano tiene una fuerza, una velocidad y un empuje increíbles … es una auténtica fuerza de la naturaleza y se cuida tanto que parece que nunca va a declinar su juego.

Yo siempre he admirado más el juego creativo y ahí sinceramente Messi lleva ventaja … la cual queda confirmada con los números que hemos presentado. Lionel Messi es en mi visión no solo el mejor jugador de esta época sino probablemente de toda la historia (esto será materia de un futuro debate).

Y para ti … ¿quién es mejor y porqué?