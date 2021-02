MEMES llaman #LordDeudor a Faitelson y le exigen cumplir apuesta

Las redes sociales siguen "calientes" y en contra el periodista David Faitelson, quien perdió la apuesta que realizó en redes sociales que incluían su casa y su cabellera, ya que la Comisión Disciplinaria despojó al América de los tres puntos que obtuvo en contra del Atlas por la alineación indebida de Federico Viñas.

1000 a 1 a que no le quitan los puntos al América...

Es más, apuesto mi casa, la cabellera y hasta a mi...

Mejor me calló... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 21, 2021

Ante las decenas de usuarios en Twitter que hicieron tendencia el hashtag #LordDeudor, Faitelson respondió y aseguró que está dispuesto a cumplir su palabra.

Espero verte rapado mañana en fútbol picante. pic.twitter.com/MKN7ROTVJW — J. Galindo (@_jorgegalindo) February 23, 2021

pic.twitter.com/W6RXoosxzV — Enrique Muñoz (@clancysdude) February 23, 2021

Faitelson desechó la apuesta de su casa, pero aseguró que se rapara, solo si es para una causa benéfica y pidió que el exjugador y gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco se suma a ella.

"Lo de la casa, imposible. Me doy cuenta que no tengo. Está a nombre de mi mujer. Aposté algo que no tenía. Disculpas por eso. Lo de raparme, puede ser, siempre y cuando lo haga @cuauhtemocb10 y reunimos dinero para ayudar a niños con necesidades especiales. ¿Listo?".

@burrovan. Lo de la casa, imposible. Me doy cuenta que no tengo. Esta a nombre de mi mujer. Aposté algo que no tenía. Disculpas por eso. Lo de raparme, puede ser, siempre y cuando lo haga @cuauhtemocb10 y reunimos dinero para ayudar a niños con necesidades especiales. ¿Listo? — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 23, 2021

Luego del mensaje de Faitelson, el periodista José Ramón Fernández se sumó a la conversación en redes pidiendo a Faitelson que se rape:

"Espero verte hoy en #Cronometro con el look del Perro Bermúdez, pagando tu apuesta", escribió.

Espero verte hoy en #Cronometro con el look del Perro Bermúdez, pagando tu apuesta. https://t.co/dhtoNrn22R — José Ramón Fernández (@joserra_espn) February 23, 2021

