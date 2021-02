¿Mejora al futbol mexicano la reducción de jugadores extranjeros?

En la asamblea de dueños de equipos de la Liga MX se acordó hacer una reducción paulatina del número de extranjeros en nuestro futbol. Hoy cada equipo puede tener 11 jugadores y 9 en la cancha. Para la temporada ‘21-‘22 estos números se reducirán a 10 y 9 en ’22-’23 quedará en 9 y 7 respectivamente.

En teoría esta medida busca ampliar los espacios de oportunidad para los futbolistas mexicanos, apoyar a la selección nacional ("El Tata" Martino recientemente pidió reducir el número de extranjeros en nuestro balompié) y promover al talento joven mexicano. La pregunta es, ¿esta iniciativa realmente servirá para desarrollar más a nuestros jóvenes, a nuestro futbol?

Los extranjeros y la oportunidad al futbolista mexicano joven

El número de extranjeros permitidos por equipo ha variado en el tiempo, ha subido y bajado y creo que tenemos 50 años hablando de la necesidad de reducir las plazas de foráneos.

Para analizar si la variación en el número de extranjeros en un equipo ha tenido impacto en el desarrollo de futbolistas nacionales, nos dimos a la tarea de revisar cuatro temporadas de cinco diferentes equipo que pensamos, pueden ser representativos en dicho análisis: América y Cruz Azul por ser dos cuadros que tradicionalmente se apoyan fuertemente en extranjeros; Pumas porque en teoría es un cuadro que depende mucho de su cantera; Pachuca que es uno de los mayores productores de talento en México y; Toluca, un equipo que en los últimos 20 años ha tenido resultados diversos.

Primero veamos cuantos extranjeros han tenido registrados en este torneo:

· América = 10

· Cruz Azul = 11

· Pumas = 7

· Pachuca = 10

· Toluca = 11

A excepción de Pumas, todos los demás aprovecharon al máximo los límites que les da el reglamento. Ahora veamos cuántos jugadores extranjeros registraron en cuatro diferentes torneos de apertura (pudieron tener bajas en algún momento):

Nota: La fecha de naturalización de algunos jugadores podría modificar ligeramente a la baja alguno de estos números.

Ahora veamos un dato clave en el análisis, el número de jugadores mexicanos de 23 años o menos, que tuvieron participación en al menos cuatro encuentros con estos equipos durante esos torneos. Esta información nos sirve para evaluar la oportunidad que tuvieron mexicanos jóvenes con estos clubes.

Combinando la información de ambas tablas, francamente no se ve una relación entre el número de extranjeros por equipo y la cantidad de jóvenes mexicanos de 23 años o menos que tuvieron participación en sus escuadras.

Toluca y Pumas utilizaron más jóvenes en este torneo, justo cuando podían alinear más extranjeros.

Se puede ver que cada equipo es más o menos consistente en la alineación de mexicanos jóvenes y eso no ha sido impactado por su capacidad de alinear foráneos.

A la luz de estos datos, no es evidente que la reducción de extranjeros que han adoptado los dueños (que tampoco es drástica por cierto) vaya a dar más espacio a jugadores jóvenes. Es claro que la oportunidad al jugador mexicanos depende de cada equipo, de sus políticas y del desarrollo de sus fuerzas básicas, y tan importante como lo anterior, es el que ese jugador aproveche la oportunidad y se consolide.

Podemos discutir si el extranjero recibe más oportunidades, pero para los mexicanos tienen que explotar las suyas al máximo. En la revisión detallada se encuentra de todo, desde jugadores que hicieron una enorme o sólida carrera, hasta nombres que francamente han quedado en el olvido.

¿Necesitamos un número tan alto de extranjeros?

Esta es una discusión aparte de la del desarrollo del futbolista mexicano para bien de la selección, pero vale la pena mirar algunos datos. Veamos para los equipos de la Liga MX qué porcentaje de los extranjeros que tuvieron en esta última temporada jugaron en al menos 50% o 75% de sus partidos:

Son pocos los equipos (menos de la mitad) que utilizó extensivamente al menos al 60% de sus extranjeros. Sin embargo, la mayor parte de los clubes los pusieron a jugar en al menos 50% de sus partidos (las lesiones pueden impactar algunos casos).

¿Qué concluyo de esto? La reducción de extranjeros en los próximos años realmente va a afectar muy poco a los equipos porque de hecho hoy no los utilizan plenamente, sea por táctica, lesión o cualquier otra razón. La reducción no impactará porque con los extranjeros que tendrán, van a poder mantener la forma en la que hoy arman sus alineaciones; y francamente tampoco va a ayudar a ampliar las oportunidades para el jugador mexicano (si los extranjeros jugaran 90% del tiempo ahí si habría impacto, pero esa no es la realidad).

El bajo uso de jugadores foráneos en algunos equipos, que de todas formas los tienen contratados, nos dice que más que estar preocupados por reducir los extranjeros, los clubes deberían enfocarse en como hacer mejores inversiones y aprovecharlas plenamente. Y si esas inversiones “dudosas” las dirigen a mejorar fuerzas básicas, desde la detección de talento, ahí sí mejoraría el futbol mexicano.

¿Cuál debería ser la prioridad de la Liga MX?

Enrique Bonilla, Presidente de la Liga MX, declaró hace unos días que a él “le da lo mismo si hay 15 o 20 extranjeros”, el mensaje es políticamente incorrecto pero considero que en el fondo tiene la razón.

Evidentemente no se trata de llegar a esos números, pero la prioridad de la Liga MX debe ser el darle al aficionado espectáculo, mejorar las finanzas de los equipos, incrementar la competitividad y crecer el futbol como deporte y como negocio. No estoy diciendo que la selección y el desarrollo de los jóvenes no debe ser prioritario para la Federación Mexicana de Futbol, pero para la Liga MX, esa no puede ser su última finalidad.

Tener una exitosa Selección Mexicana es bueno para todos pero llegar a eso no creo que pase por reducir extranjeros, al menos no en la proporción que se está haciendo. Ya vimos que eso va a aportar muy poco. Soy un convencido de que exportar jugadores a Europa es un camino más eficiente para crecer al futbolista mexicano y en ese sentido ha habido avances, hay que acelerar este proceso pero vamos progresando.

La reducción de extranjeros no haría una mejor Liga MX, lo que sí sería un avance es seleccionar mejor a los jugadores que se importa, para que aporten más.

Algunas de las ligas más competitivas y espectaculares de Europa tienen un muy alto porcentaje de participación de jugadores foráneos y eso no ha impactado los resultados de sus selecciones:

Porcentaje de Jugadores Extranjeros por Liga:

· Alemania = 53%

· España = 40%

· Inglaterra = 65%

· Francia = 47%

· Italia = 58%

· Bélgica (2017) = 60%

· Portugal (2017) = 56%

Inglaterra, España, Francia, Italia y Alemania son simplemente las ligas más espectaculares del mundo. ¿Los jugadores foráneos contribuyen a ese espectáculo? evidentemente sí.

¿Han sacrificado resultados a nivel selección estos países? la respuesta es NO, Francia es campeón mundial; Portugal ganó la Eurocopa; Bélgica e Inglaterra fueron semifinalistas en Rusia 2018; Alemania hace 5 años fue campeón; España es de las mejores selecciones del mundo.

México tiene que lograr un equilibrio entre ofrecer un buen espectáculo a la afición local, seguir creciendo el negocio y tener una selección que crezca en competitividad. Lo que han hecho otros países es claro ejemplo de que se puede lograr todo lo anterior con una buena planeación y trabajo, sin improvisación. Me da la impresión de que la reducción de extranjeros poco aporta pero como dijimos, también poco impactará. La clave para el desarrollo del futbol mexicano estará en hacer una revisión detallada del mismo y crear un plan claro, apoyado por todos los actores, que se ejecute por nota, no en cambios al reglamento que cosméticamente pueden lucir bien, pero que tienen muy poco fondo.