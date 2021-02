“Me vale madres”: Hugo Sánchez tras el desprecio de La Volpe

Hugo Sánchez declaró que no le importa que Ricardo La Volpe no lo haya incluido en su once ideal en la historia del futbol mexicano, que presentó en sus redes social.

“Hugol” habló durante un programa de ESPN, señalando:

“No voy a poder dormir, estoy muy preocupado. Están sus consentidos, sus amigos. Cómo lo dijo Álvaro Ortiz en una entrevista, Me vale madres”.

Cabe recordar que el Pentapichichi y La Volpe han llevado su rivalidad fuera de las canchas, señalando:

“Que si tengo un problema con La Volpe, no. Lo hice famoso, hasta me arrepiento de meterle esos seis goles”.

Muchos señalan que fue con esos goles fue cuando inició la rivalidad, incluso se especulaba que en una ocasión llegaron a los golpes

La última vez que demostraron su rivalidad estas dos figuras, fue cuando La Volpe no involucró a Sánchez en su once ideal en la historia de Pumas.