"Me vale madre": el mensaje de "El Canelo" contra sus detractores

Saúl "El Canelo" Álvarez consiguió la victoria con mucha facilidad este sábado ante Avni Yildirim, pero en esta ocasión, su triunfo estuvo acompañado de más críticas de las acostumbradas . Actualmente, el tapatío no se preocupa de lo que digan de él, pues sigue enfocándose en alcanzar diversos logros establecidos en su carrera.

El pugilista mexicano habló para la cadena DAZN luego del enfrentamiento de este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida . El Canelo aseguró que no le presta importancia a sus detractores.

Me vale madre lo que piense la critica - Billy Joe Saunders y GGG son algunos de los temas que tocamos con @Canelo tras su victoria en @DAZNBoxing // @ClaudiaTrejos @jessievargas_ #Canelo #CaneloYildirim pic.twitter.com/XnCXdNGY6c — Ricardo Celis (@CelisDeportes) March 1, 2021

"El otro día lo dije, me critican por todo y nunca los tengo contentos . Que porque si gano rápido, que porque me voy a decisión, que si peleo con este o con el otro. La verdad a mi me vale madres " , dijo.

Asimismo, el nacido en Jalisco encaró su pelea obligada por parte del Consejo Mundial de Boxeo ante el turco, en la que únicamente tiró nueve golpes en tres rondas que duró. Muchos aficionados y diversos medios de comunicación, catalogaron el evento como "un sábado de fiasco".

El mexicano regresará al ring el 8 de mayo para medirse ante Billy Joe Saunders , quien es catalogado como uno de los mejores en su categoría. Este enfrentamiento lo tomará Álvarez como una nueva oportunidad para lucirse y callar más bocas.