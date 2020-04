Me sorprende ganar millones y los médicos nada: "El Chicharito"

"El Chicharito" Hernández continúa esperando que la MLS regrese luego de que la pandemia de covid-19 detuvo el futbol mundial. El mexicano se encuentra jugando con el L.A. Galaxy en uno de los países más afectados, con el mayor número de contagios a nivel mundial y la cifra de personas fallecidas sigue creciendo.

Javier Hernández se mostró consciente del gran esfuerzo que están haciendo miles de médicos a nivel mundial para atender la pandemia de coronavirus, por lo que comparo su sueldo con el de los médicos, señalando que está sorprendido de que él como futbolista gane millones de dólares, mientras que doctores y científicos no ganan mucho.

"Me sorprende ganar millones de dólares como futbolista mientras que los médicos y científicos que buscan la cura del covid-19 no ganan nada, económicamente hablando", señaló el mexicano en entrevista con Sofia Niño de Rivera.

El goleador de la Selección Mexicana externó su deseo de que pronto haya más igualdad en torno a este tipo de situaciones.

"Espero que esto regrese a la normalidad o que mejore nuestra realidad, ojalá que todas esas personas que están en unos niveles extremadamente altos puedan aprender de esto y haya menos desigualdad en todos los sentidos".

"El Chicharito" también expresó su deseo de regresar a la competición.

"Tengo la suerte de que me chingué durante mucho tiempo y lo sigo haciendo; ahora puedo parar por algún tiempo y no me preocupa mi estado de vida. Obviamente extraño el fútbol, extraño entrenar, pero trato de no apegarme a eso, no depende de mí decir si iniciamos, jugamos o entrenamos; trato de aceptarlo. Claro que me jode a ratos; me despierto y me gustaría agarrar el coche e irme al entrenamiento, pero no está en mí".