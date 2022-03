"Me está rompiendo el corazón": madre que entregó a su hijo por riña en Querétaro

La madre de uno de los participantes en la riña campal registrada el sábado en el Estadio Corregidora entregó ayer ante la Fiscalía General del Estado a su hijo, quien es uno de los implicados en la trifulca tras el encuentro entre Querétaro y Atlas.

La mujer que entregó a su hijo comentó que estaba desecha por el dolor que le causó llevarlo ante las autoridades, pero admitió que lo hizo por recomendación de los policías que llegaron a catear su casa tras no encontrar a su hijo.

"Me está rompiendo el corazón, estoy deshecha, pero no hay de otra, aquí estoy y estoy con él", dijo en un video difundido por la Fiscalía de Querétaro.

A toda persona que tenga datos que sirvan a la investigación, acérquense a esta Fiscalía.



Pueden comunicarse al 442 238 7622 y proporcionar información de manera anónima. pic.twitter.com/NK8mnh9Ej4 — Fiscalía Querétaro (@fiscaliaqro) March 9, 2022

La señora comenta que fueron catear su casa, él no estaba cuando su hijo regresó hablaron y que le dijo que lo iba a entregar a las autoridades.

"Platiqué con él, le digo: las cosas están así, vámonos, te voy a llevar a la Fiscalía. No me dijo nada, aceptó todo, me dijo que sí. Aquí estamos, aquí estoy yo".

LOS DETENIDOS

El martes por la madrugada fueron detenidas las primeras 10 personas por su posible participación en los hechos de violencia del pasado sábado en el Estadio Corregidora durante el encuentro de futbol entre el Querétaro y Atlas, informó la Fiscalía de Estado.

Por la tarde del mismo martes, el fiscal Alejandro Echeverría Cornejo, señaló que durante el transcurso del día acudió fueron detenidas tres personas más por estos hechos elevando la cifra de detenidos a 14 todos hombres.

Este día, dos de los 14 detenidos por la barbarie en el Estadio Corregidora fueron liberados por un juez de control al considerar que las pruebas presentadas por la Fiscalía del Estado no precisaron que estos estuvieran delinquiendo justo el pasado sábado.













