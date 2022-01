"Me decían albóndiga": García Toraño revela abuso de José Ramón Fernández

Por muchos años, José Ramón Fernández ha estado acompañado de diversos conductores en sus programas deportivos de debate, uno de ellos es Ángel García Toraño, quien recientemente salió de ESPN. Precisamente, el ahora conductor de radio en Conecta Mx dejó en claro que las peleas que se suscitan en vivo no están planeadas, y que incluso Joserra abusó y llegó a insultarlo.

"A mí una vez me llegó a decir albóndiga amarilla. Imagínate si yo iba a diseñar un episodio así para tener rating. El día que me dijo eso, si le dije ´sí enanito´, a ese hombre que me cerraba la puerta. A lo mejor se enoja, pero se lo decía con respeto", comentó Toraño para el programa Apuntes de Rabona.

Asimismo, el exconductor del programa Fútbol Picante, aseguró que además de José Ramón, sostuvo otras discusiones fuera de tono con otros compañeros como Juan Carlos Gabriel de Anda, la cual se mantiene como una de las más "fuertes" que ha tenido hasta el momento.

"Se paró un día en ´Calla y Escucha´ y me dijo ´ahora sí te parto la madre´. Yo lo conozco y sé que es un hombre de paz. Lo ví a los ojos y sabía que no iba a pasar, pero tenía la certeza porque sí lo desesperé", finalizó.