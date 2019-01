"Me chingó"; Fernando Schwartz arremete contra Carlos Carlos Salcido en Twitter

REDACCIÓN 29/01/2019 02:41 p.m.

Fernando Schwarts, periodista de Fox Sports, arremetió contra Carlos Salcido, nuevo jugador de los Tiburones Rojos de Veracruz por "verle la cara de pendejo".

El comentarista explotó a través de Twitter y no se ahorró las palabras altisonantes en su mensaje:

A una semana de su debut, esto cuesta Diego Lainez en el Betis

"Esta chamba está cabrona. Hoy tenía una cita con @carlossalcido7 en Guadalajara. Viajé. Me dijo no puedo hablar. Estoy negociando. Aguanta. Se sube al avión y @ClubTiburones lo anuncia. Me vio la CARA DE PENDEJO y aquí lo pongo. Reconozco ME CHINGÓ".

Está chamba es cabrona. Hoy tenía cita con @carlossalcido7 en Guadalajara. Viajé. Me dijò no puedo hablar. Estoy negociando. Aguanta. Se sube al aviòn y @ClubTiburones lo anuncia. Me vio la CARA DE PENDEJO y aquí la pongò. Reconozco ME CHINGÒ — FERNANDO SCHWARTZ #másfuerteqnunca (@fersch_4) 29 de enero de 2019

Esta mañana Veracruz anunció la incorporación de Salcido de 38 años, algo sorpresivo, pues muchos pensaban que el ex capitán de Chivas se retiraría pronto.

Aunque Salcido no ha respondido a las acusaciones de Schwartz, el periodista compartió otro mensaje en el que aparece el jugador con la nueva playera que vestirá.

"Cuando hablamos ya tenía todo cerrado. Me mintió. Aún así que le vaya bien. Q Dios lo bendiga @carlossalcio7".

Cuando hablamos ya tenía todo cerrado. Me mintiò. Aún así q me vaya bien. Q D os lo bendiga @carlossalcido7 pic.twitter.com/06fVkCeiaT — FERNANDO SCHWARTZ #másfuerteqnunca (@fersch_4) 29 de enero de 2019

