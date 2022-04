Mbappé habló sobre su futuro, ¿renovará con el PSG o se marcha al Real Madrid?

Luego de que el París Saint Germain ganara la Liga de Francia, Kylian Mbappé habló sobre su futuro, ya que en este verano termina su contrato con el PSG y el Real Madrid tiene las puertas abiertas para su llegada.

Después de empatar frente al Lens, Mbappé rompió el silencio. A dos meses para que finalice su contrato en el París Saint-Germain, no quiso pronunciarse sobre un cambio de aires con un posible destino hacia el Real Madrid.

"No, no, no, nada ha cambiado. No tengo nada más que decir", contestó sobre su futuro profesional.

También habló sobre la celebración del PSG en un estadio casi vacío. En parte, porque un sector de la grada se marchó en el minuto 75 para protestar por la temporada de su equipo. Y, por otro lado, porque el resto de los hinchas parisinos abandonó el estadio en cuanto acabó el partido.

"No estoy decepcionado, quieren celebrar, celebran, no quieren, no celebran. El público estaba allí, no es porque una minoría se haya ido, no representan a toda la afición sino a una minoría. El estadio estaba lleno. Lo celebramos entre nosotros en el vestuario, sólo faltaba la copa. Lo estoy disfrutando", apuntó.