24/12/2017

El boxeador estadounidense Floyd Mayweather, y aficionado al baloncesto, lanzó un reto a su compatriota, el ex basquetbolista Kobe Bryant, para jugar uno a uno y por un millón de dólares.

Bryant, quien disputó su último partido como jugador en abril de 2016, lanzó en sus redes sociales un promocional de su filme "Dear basketball" y pronto tuvo respuesta de uno de los mejores pugilistas de los últimos años.

Quien fuera estrella de Lakers de Los Ángeles recibió hace unos días un homenaje de parte del equipo, que retiró los números "8" y "24", los cuales portó cuando militó en la quinteta durante 20 años y en la que logró cinco títulos de la NBA.

I couldn´t imagine anyone else directing and animating something so personal to me. Thank you @glenkeaneprd #DearBasketball @go90sports Watch the full #BTS documentary here! https://t.co/a8J68AKPLn pic.twitter.com/qpmTuxoPSy