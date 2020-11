Matías Almeyda defiende a México ante duras críticas en Sudamérica

Matías Almeyda tuvo una de las mejores épocas con Chivas, a quienes llevó a coronarse en diferentes ocasiones robándose el corazón de los aficionados rojiblancos y del futbol mexicano en general, incluso fue considerado para dirigir a la Selección Mexicana

El amor que el técnico argentino tiene por el balompié azteca lo ha demostrado en diferentes ocasiones, defendiéndolo de las críticas que vienen sobretodo de su país.

Este lunes Almeyda lo volvió a hacer y defendió el futbol mexicano, reiterando que históricamente se menosprecia a la Liga MX y ahora MLS, donde trabaja con el San José Earthquakes.

"Hace 30 años que estoy en el futbol y me aburre escuchar siempre lo mismo, criticar a alguien, son todos opinólogos. Menosprecian el lugar donde trabajo. Cuando estaba en México hacían lo mismo, cuando México es el que le da de comer a todo Sudamérica a nivel futbolístico".

Almeyda aseguró que no piensa volver a dirigir en Argentina, más por tema de paz y salud, que de pasión.

"Yo quiero estar lejos de la locura, quiero vivir mi vida en paz. Por soportar tanta locura muchos entrenadores han terminado enfermos, yo no quiero ser de esa parte; yo quiero disfrutar el futbol, yo amo el futbol".

Sin embargo, "El Pelado" aseguró que la única forma de sentarse en el banquillo en Argentina seria si le ofrecen dirigir a la Albiceleste.

"Volvería nadando si me llaman de la selección, es algo que me he propuesto desde hace ya bastante tiempo pero nunca he estado en la lista. Hoy hay un entrenador y lo banco a muerte, pero sería muy lindo si se llegara a dar".

