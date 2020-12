Matías Almeyda confirma interés por parte de Cruz Azul

Luego de la noticia de que Cruz Azul realizó una oferta para traer a Matías Almeyda como director técnico, el estratega del San José Earthquakes aseguró que las directivas están negociando para concretar su llegada a la Ciudad de México a través de una cláusula de rescisión.

"He tenido contacto con ellos, soy muy agradecido a los mexicanos y a los clubes que me han llamado en algún momento. Hay una propuesta que ya está pasando a un tema entre dirigentes porque tengo una cláusula de salida. Cuando demuestran interés en uno, te da alegría porque uno siente que alguien te valora y desde ese lugar soy un agradecido", mencionó para 90min.

Su cláusula de salida costaría tres millones de dólares, cifra que complicaría las pláticas entre directivas. Cruz Azul, por su parte, ha mantenido una búsqueda de técnico que remplace el trabajo que realizó Robert Dante Siboldi.

Hoy más que nunca siento cerca , muy cerca la llegada de Matías Almeyda. pic.twitter.com/3J4Ztjfn2k — Movimiento Azul (@TeamMovAzul) December 29, 2020

Almeyda dio a conocer que para el siempre es atractivo dirigir equipos como la Máquina, además de clubes como Rayados, Tigres y Toluca. Asimismo, en la lista, no se encuentra el América, pues mantiene mucho cariño a Chivas luego de su etapa como técnico.

"Hay clubes como Monterrey, Cruz Azul, Tigres, Toluca, que son lindos para dirigir. Y obviamente, por el cariño que le tengo y porque me hice hincha de Chivas, no elegiría América, a pesar del enorme respeto que le tengo como club, por historia, como un lugar donde han pasado grandes jugadores y entrenadores. Pero me identifico con Chivas", finalizó.

(MAC)