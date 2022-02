Matador Hernández ataca a líderes del Tri y los llama "pechos fríos"

"Ser un líder no es tener un buen partido dentro de una eliminatoria, son muchas cosas, hoy los jugadores no hablan, los jugadores líderes no se pelean, les importa más arreglarse el cabello o salir en un comercial que partirse la madre en la cancha. Yo lo veo así, a lo mejor me equivoco, pero me han transmitido eso", finalizó.