Martinoli tuvo que inventar nombres de jugadores por culpa de Marín

El comentarista de TV Azteca, Christian Martinoli, comentó que durante la inauguración del TSM, tuvo que inventar los nombres de algunos jugadores durante la transmisión

En una plática que tuvo con Récord, Martinoli relató que André Marín intentó sabotear su transmisión de Santos Laguna vs Santos de Brasil, evitando que tuviera la lista de los nombres del equipo brasileño.

El comentarista señaló:

"El partido más difícil que he narrado fue un Santos Laguna contra Santos de Brasil, me tocó narrar el segundo tiempo de la inauguración del TSM, pero Marín boicoteaba las transmisiones y no nos mandó los nombres de los suplentes, así que tuve que inventar nombres... aparte Santos de Brasil hizo como nueve cambios..."

Así mismo, recordó que trabajar con Marín, es un calvario y dejó de ser profesional.

Con información Milenio y Récord