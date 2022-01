"Martillo" Roldán, el niño que enfrentó un oso y casi noquea a Hagler y Hearns

Juan Domingo Roldán, el único hombre que tumbó a Marvin Hagler, un ídolo en Argentina que también paralizó a su país cuando enfrentó a Thomas Hearns. De niño trabajó junto a su padre y hermano en el campo, pero pegaba tan fuerte que noqueó a un toro y enfrentó a un oso de 270 kilos en un circo.

Juan Domingo Martillo Roldán falleció hace un año debido al coronavirus a sus 63 años, pero su legado es innegable. Martillo fue considerado como un campeón sin corona pues enfrentó a grandes campeones en uno de los momentos cumbres del pugilismo del siglo pasado.

Roldán fue campeón argentino y campeón sudamericano, en tres ocasiones aspiró a ganar el título mundial al enfrentarse a leyendas como Marvin Hagler, Thomas Hearns y Michael Nunn.

Un pequeño Roldán noqueó a un toro y enfrentó un oso

Desde pequeño se fascinó por los relatos en la radio de las peleas de boxeo, con 11 años quedó impresionado un 11 de diciembre de 1968 cuando Nicolino Locche ganó el campeonato del mundo tras vencer a Paul Fujii.

El niño de una familia humilde pero unida soñaba con ser campeón del mundo para izar la bandera argentina por todo lo alto, desde joven se notaba que pegaría fuerte, en alguno de sus relatos confesó que entre las apuestas de jóvenes ociosos demostró que podía noquear a un toro con un derechazo en el hocico. Pero uno de los momentos que marcó su vida fue el día que en un circo enfrentó a un oso de 270 kilos.

El Circo Monumental estaba de gira en su pueblo, y el presentador decidió retar a un valiente que aceptara enfrentar al Oso Bongo, fue así que Juan Domingo Roldán, con 16 años, aceptó estar ante la bestia durante seis minutos sin caer.

Fue un éxito, aunque después reveló su estrategia, pues cada que el oso se abalanzaba con sus patas delanteras, Roldán le apretaba los testículos hasta que el oso desistía, pero la valentía de meterse a una jaula con tal animal nadie podía quitársela.

El inicio del Martillo

Fue el periodista Gregorio Goyo Martínez del diario La Voz de San Justo de San Francisco (Córdova) quien lo bautizó con el apodo de Martillo por la potencia de su pegada.

Después de ganar los títulos argentino y sudamericano de peso mediano, comenzó el sueño para Roldán. Tito Lectoure, promotor de Luna Park lo llevó al camino de disputar el título mundial.

Martillo se consolidó cuando derrotó en el sexto round a Frank The Animal Fletcher Caesar´s Palace de Las Vegas. Fletcher, quien aspiraba a un gran futuro, cayó a la lona tras un derechazo en la mandíbula.

Aquella fue la primera victoria que le permitió con sus 180 mil dólares en la bolsa, comprar el campo de 80 hectáreas en donde él, su hermano Víctor y su papá trabajaron durante su infancia.

Roldan en busca del título mundial ante leyendas

En la época de los 80, en la categoría de los pesos medianos de Roldán existían los "cuatro ases", cuatro figuras que hoy están dentro del Top 10 de los mejores medianos de la historia.

Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler, Mano de Piedra Durán y Tommy Hearns. Todos campeones del mundo, y Roldán buscaba ser rival de alguno de ellos.

Llegó el momento, Martillo, con el título en juego y 300 mil dólares en bolsa, pelearía contra Marvin Hagler en el Hotel Riviera de Las Vegas el 30 de marzo de 1984.

Roldán perdió en el round 10, pero tras una pelea brillante, fue el único boxeador que logró tirar a Hagler, eso ocurrió en el primer asalto y nadie podía creerlo, en el segundo round volvió a relucir, pero en el tercer episodio Marvin Hagler comenzó a hacer suya la pelea.

El momento cumbre llegó cuando el experimentado Hagler dejó que Roldán se acercara lo suficiente, y en un foul que no fue percibido por el árbitro, pero sí para el resto del mundo, Hagler al lanzar un gancho desprendió el dedo de su guante hasta introducirlo en el ojo derecho de "Martillo", quien le dijo al referí, "no veo nada, no veo nada".

Aunque la esquina del argentino pedía descalificación, el combate siguió, pero el ojo de Roldán seguía cerrándose. Pese a no tener visión, su esquina le exigía.

Sin embargo, ya con el rostro lleno de golpes, un profundo corte en el puente de la nariz y un ojo sin visión, Hagler le pasó la zurda hasta golpearle el ojo lastimado, Roldán cayó hacia atrás y le anunció al referí que no podía más.

Un cambio en las reglas tras la pelea Roldán vs Hagler

Sugar Ray Leonard, quien se encontraba comentando la pelea en HBO, pidió que para su siguiente combate ante Hagler, se modificara el diseño de sus guantes, y el dedo pulgar no quedara suelto, que se pegara al resto y todo el guante fuera una sola pieza anatómica, la petición llegó hasta las autoridades, quienes decidieron cambiar el reglamento y desde entonces, los guantes de boxeo tienen el espacio del dedo pulgar adheridos a la empuñadura.

La otra oportunidad para Roldán ante Thomas Hearns

Todos aplaudieron el combate de Roldán ante Hagler, y el promotor Bob Arum le prometió otra pelea de nivel, y así, tres años después, llegó la segunda oportunidad por el título mundial, esta vez ante Tommy Hearns, por la corona del WBA en el Hilton de Las Vegas y 500 mil dólares en la bolsa.

Sin embargo, pese a su gran entrenamiento y las horas que se pasó estudiante a Hearns, el día del combate "El Martillo" hizo todo lo contrario. Quizá por la reciente separación con su esposa que fue traumatica al decirle: "Acordarte de mí porque le voy a pedir a la Virgen que pierdas".

Ante Hearns salió a pelear sin técnica, desenfrenado, metió un cross de derecha que hizo zapatear a Hearns hasta tenerlo a un solo golpe del nocaut, el que lo hubiera llevado a la gloria, pero en lugar de seguir la estrategia, se llevó un gancho que lo sacó de la pelea.

Su última pelea fue ante otro campeón mundial, Michael Nunn en el Hilton de Las Vegas por 100 mil dólares. En argentina un ídolo del boxeo, un campeón pero sin corona.

Con información de Infobae

