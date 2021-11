"Márquez es envidioso, 'Canelo' tiene más títulos que JC Chávez": Manos de Piedra

"Para mí Juan Manuel es un envidioso, ¿por qué no se mete él a boxear? Eso solamente es envidia. Yo conozco nada más a Canelo por teléfono, me lo presentaron por video. Llegó a Panamá y hablamos muy bien y lo saludé. Se bajó del ring y me saludó. Nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. El que habla mal de Canelo es porque le tiene envidia, Canelo para mí es buena gente", señaló Roberto Durán tras los comentarios de Juan Manuel Márquez.