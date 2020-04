Mariana Arceo cuenta cómo fue su experiencia con el covid-19

Después de haber vencido al covid-19, Mariana Arceo pentatleta mexicana de 25 años, relata cómo fue su experiencia durante el tiempo que contrajo este virus.

En entrevista para el periodista Oscar Mota, Arceo detalla cómo se siente después de esta situación: "Me siento muy contento el poder estar en casa y poder expresar lo que viví de este lado"

¿Cuáles fueron los primeros síntomas?

Arceo: Al principio no lo note... pensaba que los síntomas eran del entrenamiento, mis primeros síntomas fueron mucho dolor de cabeza y me hizo sospechar que algo no andaba bien, dolor de cabeza que no se me quitaba con nada, posteriormente me dio diarrea, mucho dolor de cuerpo, tos y sacaba secreciones con un poco de sangre y vómito y al final la fiebre; todo esto se me generó en 10 días.

¿Qué pasaba por tu mente en el momento que estabas hospitalizada?

Arceo: fue un momento muy difícil para mi vida, el saber que tienes algo en tu cuerpo que el mundo el entero desconoce de el, pues í es algo muy fuerte, muy impactante y muy difícil de mirar adelante y más cuando tu cuerpo de deterioro.

¿Cómo estás entrenando ahora?

Arceo: Todavía tengo que recuperarme un mes todavía con oxígeno y fortalecer mis pulmones con ejercicios y medicamentos, después podré iniciar mis actividades físicas... Tenemos tiempos suficiente para prepararnos para juegos olímpicos, uno año y dos meses es tiempo suficiente; juegos olímpicos es mi esperanza.

Para finalizar la entrevista, Mariana recomendó que se cuiden mucho y que apoyemos, tengamos corazón y pensemos en los demás.

Información de Oscar Mota