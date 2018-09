María del Rosario Espinoza, a 10 años de la gloria en Beijing 2008

REDACCIÓN 22/09/2018 06:10 p.m.

A 10 años de la obtención de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Beijing 2008, María del Rosario Espinoza se encuentra contenta con lo conseguido en China, porque fue el inicio de un sueño incomparable en el taekwondo.

Así como ser parte, aunque ello no lo acepta, de la historia del deporte mexicano. De una competidora que ha logrado las máximas insignias olímpicas y, además, mundiales para colocarse entre las mejores del orbe y en la historia.

Revelan las razones de la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid

Fueron mis primeros Juegos Olímpicos, mi primera medalla olímpica y lo recuerdo como un día (23 de agosto de 2008) muy grande para mí", indicó la competidora en taekwondo, que se ha convertido en la única mujer mexicana en contar con tres preseas olímpicas.

Han pasado 10 años y la taekwondoín no ha cambiado. Es amable, sencilla y con carisma inigualable. Se ha subido al podio olímpico en tres ocasiones y además vivió sinsabores en todo este tiempo.

"Fue un día en donde, siento, que toque el cielo. Porque alcancé mi sueño y a pesar de que me preparé de la mejor manera, eran mis primeros juegos y ni sabía que iba a pasar", recordó en entrevista.

Mencionó que ese 23 de agosto estaba destinado para llegar a ser una de las grandes del taekwondo, "presentía que iba a ser un gran día, estaba nerviosa, ansiosa. Fue como el clímax de todas las competencias".

Abundó que no sabía que iba a pasar. "No sabía que ahí es como iba a empezar ni historia. Fue como la cereza del pastel. Nunca me imaginé todo eso. Lo qué si es que pasando esos Juegos Olímpicos me decían, ya te retiras, ya medalla de oro y analice mi situación".

Ese 2008 marcó su destino. Se propuso ir por más e inspirada en el clavadista Joaquín Capilla, máximo medallista olímpico para México, consiguió fraguar su objetivo.

Vi el nombre de Joaquín Capilla en el Muro Olímpico. Él había conseguido las medallas olímpicas en diferentes Juegos y eso fue como tomar ese rumbo. Ya tuve una, pero entonces ya sé cómo hacerle para no quedarme sólo con una", detalló.

El trágico final de Soraya Jiménez, el primer oro femenil para México en Juegos Olímpicos

A partir de ese momento, María del Rosario se entregó más a su deporte. Se esforzó por buscar otra presea y poco a poco edificar la segunda presa en Londres 2012, "me dije que sí puedo lograr lo que me proponga".

Llegó Londres 2012 y obtuvo medalla, ahora la de plata, y luego Río 2016 con un bronce. Cumplió con lo trazado e hizo historia.

"Me siento motivada, pero en estos días años han pasado muchas cosas. Muchas subidas y bajadas, mucho aprendizaje, derrotas y triunfos, muchas emociones. Lo puedo calificar como buena, porque todo me sirvió para aprender", expuso.

La sinaloense se ha convertido en una mujer exitosa y con un plan definido para su futuro. "No me veo como que me haga falta algo. Y si siento que me falta algo, lo consigo. Mientras esté bien, en paz conmigo, me sentiré mejor. Con México y con mi deporte".

María es una apasionada del deporte. Lo mismo se entera de futbol que de beisbol, "no soy futbolera, pero veo el Mundial, y que está pasa en el futbol; un poco en beis y al que no le entiendo mucho es al futbol americano, pero estoy adentrada al deporte".

La competidora aceptó que llegar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 la motiva, "estoy tranquila, estoy en el juego y en el camino de ir, sé que debo tener paciencia porque el día de mañana puede pasar algo, Dios no lo quiera, y de eso estoy muy consciente y cuidarme mucho".

María del Rosario Espinoza sabe que los años no perdonan y el cuerpo ya no es el mismo, "por eso debe cuidarme más. Programar las recuperaciones, los entrenamientos y desde luego la alimentación. Ahí voy (Tokio) es mi objetivo, pero no es mi obsesión".

A pesar de los años sigue como una novata, se entrega a los entrenamientos y es ejemplo a seguir de las nuevas generaciones, a las cuales ve con ahínco y con entereza de lograr sus objetivos.

Ella los ha conseguido y ya es parte de la historia deportiva. Sencilla, carismática, pero sobre todo, una gran competidora.

Con información de Notimex

dmv

LEA TAMBIEN Escándalo en el futbol europeo, denuncian que exequipo de Raúl Jiménez ofrecía prostitutas a árbitros El Benfica es acusado de corrupción por amaño de partidos en los que ofrecía prostitutas a los árbitros

LEA TAMBIEN Así quedó el estadio de Maradona y Dorados tras las intensas lluvias El Estadio de Dorados comienza a recuperarse tras las lluvias que lo dejaron como pecera

LEA TAMBIEN Maradona reacciona ante la tragedia en Sinaloa y pide ayuda El astro argentino se une a la ayuda de los damnificados en Sinaloa