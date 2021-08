Manny Pacquiao revela cuáles fueron las fallas que tuvo ante Ugás

Después de caer ante Yordenis Ugás por decisión unánime, Manny Pacquiao reveló cuales fueron las fallas que tuvo dentro del cuadrilátero.

¡RETIENE EL TÍTULO! ????



Yordenis Ugás dio una ESPECTACULAR pelea ante Manny Pacquiao y consigue la victoria por DU luego de 12 asaltos en los que logró imponer su estilo ????



Con tarjetas de 115-113; 116-112 x2, el ???? sigue siendo el Supercampeón WBA wélter ???? pic.twitter.com/zPeaeLkqYO — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) August 22, 2021

"Ustedes conocen a Manny Pacquiao, pero esta vez sentí que mis piernas estaban demasiado estáticas, y me castigó mucho desde el segundo round, hasta el último round" señaló el Pacman en la conferencia de prensa después de la pelea.

Asimismo, el filipino de 42 años de edad enfatizó que los cambios de oponente si terminaron por afectar su preparación.

"Creo que he trabajado muy fuerte, hice 32 rounds todos los días en el entrenamiento. Pero la realidad es que ya no soy tan joven como antes. En realidad conocía su estilo, quise seguir un plan que había definido en el ring. No quiero poner excusas pero mi preparación tuvo que darse muy rápido después del cambio de rival"

Cabe mencionar que en un principio, Pacquiao iba a enfrentar a Errol Spence, sin embargo este sufrió un desgarre en la retina ojo izquierdo.

? El campeón mas longevo del peso Welter

? Top 5 de coronados mas veteranos de la historia

? Único boxeador en la historia campeón mundial en 4 décadas

? Único boxeador en la historia que reinó en 8 categorías diferentes

Simplemente, Manny Pacquiao. Gracias por todo Senador pic.twitter.com/SrLms3efKf — Boxeo de Campeones (@BoxeoDCampeones) August 22, 2021

Por último, el Pacman reveló que el siguiente mes hará un anuncio sobre su carrera política; por lo que es inminente su retiro de los cuadriláteros, debido a que en mayo del 2022 comienza su campaña rumbo a las presidencia de filipinas.