Mamás deportistas que volvieron a lo grande y defendieron sus derechos

Muchas atletas han demostrado que la maternidad y el éxito como deportistas no están peleados. Aunque no es tarea fácil, la historia reciente nos ha dejado grandes campeonas que han logrado regresar a la cima tras ser madres.

Incluso, grandes atletas que han destacado en diferentes disciplinas, encontraron en la maternidad un motor para buscar nuevos triunfos en su carrera.

Otras deportistas se enfrentaron a la discriminación cuando decidieron ser madres, ya que corrieron el riesgo de que los patrocinadores les recortaran el salario durante y después del embarazo.

Pero en los últimos años, madres deportistas decidieron enfrentarse a la discriminación para defender sus derechos, mejorar sus condiciones y las de las siguientes generaciones.

Este 10 de mayo celebramos el Día de las Madres en Acción LSR, un día para conmemorar a las deportistas que regresaron a la cima tras ser mamás y que pelean día a día por defender sus derechos.

Allyson Félix

Las deportistas se enfrentan a la discriminación cuando deciden ser madres, corren el riesgo de que los patrocinadores les recorten el salario durante el embarazo y después. Un claro ejemplo de que las reglas en la industria deportiva están hechas y aprobadas por hombres.

Un claro ejemplo de esta batalla es Allyson Félix, quien durante el Mundial de Atletismo de Qatar en 2018, pasó a la historia del deporte. La corredora estadounidense superó el récord de medallas que ostentaba Usain Bolt (con 11 oros mundiales) y se hizo con su duodécimo medalla de dorada para convertirse en la atleta más ganadora en la historia de estas competencias.

Felix de 33 años ganó una nueva medalla de oro en la competencia 4x400 mixto, instaurando un récord mundial de 3:09:34.

Esa fue su primera competencia desde la llegada de su primera hija, Camryn, que nació en noviembre de 2018. En mayo, la atleta oriunda de Los Ángeles, California, se unió a las denuncias de discriminación de más compañeras y en una columna publicada en The New York Times, contó que Nike le había ofrecido un nuevo contrato a la baja (un 70 por ciento inferior al anterior, que terminó a finales de 2017) tras decidir ser madre en 2018.

Allyson pidió garantías de que no sería penalizada si rendía por debajo de su nivel en los meses anteriores y posteriores al parto. La respuesta por parte de la empresa fue negativa. Así, Allyson, tras competir por primera vez en 13 meses, puso fin a las negociaciones con Nike para firmar con la marca Athleta.

Sin embargo, en junio de 2018 ganó la batalla, y en una publicación compartió que Nike le anunció una nueva política contractual no discriminatoria a las deportistas por ser madres.

"Si la atleta queda embarazada, Nike no puede aplicar ninguna reducción relacionada con el rendimiento (si se diera el caso) por un período consecutivo de año y medio, comenzando ocho meses antes de la fecha del parto. Durante dicho periodo, Nike no puede rescindir ningún contrato si el atleta no compite debido al embarazo", se lee en la carta que la empresa le mandó a la corredora.

Las Madres deportistas que regresaron a la cima

Serena Williams

La estadounidense de 28 años fue madre el 1 de septiembre de 2017, cuando reinaba de forma indiscutible en el tenis mundial.

La noticia de su embarazado sorprendió a todos, sobretodo porque cuando fue campeona del Australian Open, lo hizo embarazada.

Tras unos meses alejada y dedicada a su pequeña Alexis Olympia, la exnúmero uno del mundo volvió dispuesta a recuperar su trono.

Este año alzó el título en Auckland y sobre todo, logró llegar a las cuatro finales de Grand Slam en apenas dos años: Wimbledon 2018 y 2019, US Open 2018 y 2019.

Shelly-Ann Fraser-Pryce

La jamaicana de 32 años se convirtió en la mujer más rápida del mundo después de ganar la prueba de los 100 metros planos con un tiempo de 10.71 en el Mundial de Doha. Con esta marca, Shelly-Ann firmó el segundo mejor tiempo en la historia de los campeonatos. Una estrella que comenzó a ganar con 21 años y ahora va acompañada de su pequeño Zyon, que nació en 2017.

La también conocida como "Pocket Rocket" firmó sus éxitos al conseguir el oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Después llegó el oro en Londres 2012 y en los Mundiales de Berlín 2009, Moscú 2013 y Pekín 2015.

Tras ser la reina de la velocidad, decidió parar para ser madre y a finales de 2017 nació su hijo Zyon, quien la acompañó en el Campeonato del Mundo en Doha.

Kim Clijsters

La belga fue una de las dominadoras del circuito en los inicio de este siglo. Ganó el US Open en 2005 y fue número 1 del mundo durante 19 semanas hasta marzo de 2006, justo un año antes de dejar el tenis para convertirse en madre.

Tras su regreso en 2009, ganó tres torneos de Grand Slam: dos US Open y un Australia Open. Logró recuperar el primer puesto del ranking WTA.

Lindsay Davenport

Fue número 1 del mundo 98 semanas y ganó tres Grand Slams: US Open 1998, Wimbledon 1999 y Australia Open en el 2000. Dejó las pistas en octubre de 2006 para ser mamá y reapareció un año después para regresar a la competición y ganar el torneo de Bali.

Tirunesh Dibaba

La atleta etíope logró el oro en Londres 2012 y en 2015 dejó las competencias para convertirse en madre. En los Juegos Olímpicos Río 2016 se subió al podio al conquista la medalla de bronce.

Jessica Ennis-Hill

La atleta británica se llevó el oro en heptatlón en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y en julio de 2014 se convirtió en mamá.

Tan solo trece meses después de dar a luz participó en los Mundiales de Pekín, donde mejoró su marca personal y se llevó el oro. Mientras que para los Juegos Olímpicos de Río 2016 se colgó la presea de plata.

Laura Flessel

La esgrimista francesa demostró que ser madre no es un obstáculo para regresar a la cima del éxito. Laura Flessel compitió hasta los ocho meses de embarazo y regresó tan solo cuatro meses después de dar a luz para seguir conquistando medallas olímpicas y mundiales.

Sydney Leroux

En 2019, la futbolista estadounidense fue sensación tras presumir en sus redes sociales sus 5 meses de embarazo en pretemporada con su equipo Orlando Pride.

La medallista de oro olímpico en Londres 2012 y campeona del mundo en Canadá 2015, ya había puesto una pausa en su carrera para tener a su primer hijo en 2017, semanas después regresó para abrir el marcador de su equipo en su debut.

Kerri Walsh Jennings

La atleta estadounidense ganó el oro en voleibol de playa durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012 embarazada de 5 meses.