Malcolm visitó el Estadio Azulgrana, ¿le va al Atlante?

Frankie Muniz reveló que, sufría pérdida de memoria y por eso no recordaba casi nada de las grabaciones de Malcolm el de en medio. (Instagram)

El famoso actor que protagonizó la inolvidable serie de "Malcolm el de en medio" estuvo de visita en la Ciudad de México y aprovechó para meterse al Estadio Azulgrana y posó con el futbolista del Atlante, Duilio Tejeda, quien no dudó en subir la imagen a Instagram.

Con la famosa frase "No encuentro fallas en su lógica" que el personaje interpretado por Frankie Muniz decía en la serie, Tejeda mostró su encuentro con el actor, quien dio vida a Malcolm a lo largo de siete temporadas entre 2000 y 2006, en las que tuvieron más de 150 capítulos, ganaron siete premios Emmy y un Grammy.

¿QUÉ FUE DE FRANKIE MUNIZ?

Luego de alcanzar fama internacional con la mencionada serie cómica, c abe recordar que, tras participar en el concurso de baile para famosos en el 2017, Muniz reveló que sufría pérdida de memoria y por eso no recordaba casi nada de las grabaciones de "Malcolm el de en medio", donde compartió créditos con Bryan Cranston (Hal), Jane Kaczmarek (Lois), Christopher Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese) y Erik Per Sullivan (Dewey).

"Apenas recuerdo la serie. Casi siento como si no fuera yo, he tenido nueve conmociones cerebrales y varios mini-infartos cerebrovasculares", añadió el actor, quien sufre de ataques isquémicos transitorios.

El actor nacido en Nueva Jersey con sangre puertorriqueña e italiana nunca encontró el mismo éxito en diferentes proyectos cinematográficos como Agente Cody Banks, Sharkanado 3 y Fat Liar. Después incursionó en algunos reality shows como Dancing with The Stars.

Actualmente, está en un reality llamado The Surreal Life de la cadena VH1, en el que será grabado a todas horas y compartirá con la exestrella de WWE, CJ Perry (conocida como Lana), y el exbasquetbolista de la NBA, Dennis Rodman.



MJP