Mal valorado el arbitraje femenil mexicano, Lucila Venegas

Siempre me gustó el deporte. Jugaba futbol en la preparatoria y luego empecé en el universitario. Jugué desde que entré hasta que salí y luego tuve la oportunidad de viajar a una Universiada en China pero nos bajaron del avión. Ahí valoré que jugarlo no me iba a dar sustento y busqué seguir involucrada mediante el arbitraje, que también me empezaba a gustar”.