Lupita González hace historia en el Mundial de Marcha

La subcampeona olímpica y mundial Guadalupe González subió a lo alto del podio la bandera mexicana tras ganar la prueba femenina de 20 kilómetros en el Mundial de marcha. Con esto se con convirtió en la primera mujer en la historia en refrendar el título de la Copa del Mundo en Taicang, China al hacer un tiempo de 1h 26´38´´.

La mexicana cumplió su objetivo y se quitó la "espinita" de vencer a las competidoras chinas tras quedarse con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos Río 2016 y el Campeonato Mundial de Atletismo de Londres 2017.

Las locales Shijie Qieyan (1h27´06"), subcampeona olímpica de Londres 2012, y Jiayu Yang(1h27´22"), quien derrotó por unos metros a Lupita en el certamen londinense; se quedaron con el segundo y tercer lugar de la prueba.

En Roma 2016 González se adjudicó la plata al imponer récord continental con tiempo de 1h26:17, sin embargo, tras el dopaje de la china Liu Hong se le otorgó el oro.

Precisamente en Taicang, la mejor exponente de la marcha tricolor hizo su debut en una competencia internacional, en 2014, donde estableció récord mexicano de 1h28´48".

