Luke Terry, el joven beisbolista sin una mano que emociona a las redes

REDACCIÓN 02/04/2018 04:29 p.m.

Luego de que este fin de semana el piloto Billy Monger subió al pódium emocionando al mundo del deporte, pues a un año de perder las dos piernas en un accidente, logró la hazaña, recordamos a otro joven atleta que demuestra, no hay imposibles en el deporte pese a no tener una extremidad.

Luke Terry demostró que para ser beisbolista y jugar de catcher y tercera base se necesita actitud y ganas, más que un brazo.

Al joven beisbolista de 14 años le fue amputado su brazo derecho desde los 19 meses de edad cuando contrajo Escherchia Coli (E.coli) y eventualmente atacó su extremidad superior hasta perderla.

A través de redes sociales volvió a circular un video de Terry demostrando sus habilidades, algo que no deja de sorprender a propios y extraños que logran presenciar alguno de sus juegos y que se está haciendo viral en Twitter.

This is absolutely amazing. This is my buddy´s son up to bat but please watch the catcher. Let´s make this guy known! ???? pic.twitter.com/M6goz7VYa1