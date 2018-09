Luka Modric le arrebata a Cristiano Ronaldo el premio The Best, a mejor jugador del mundo

Luka Modric conquistó este lunes el premio 'The Best' de la FIFA a mejor jugador por delante del portugués Cristiano Ronaldo.

El croata se impuso en la votación a Cristiano y al egipcio Mohamed Salah y levantó el trofeo por primera vez, rompiendo la hegemonía del astro luso, que se había llevado este premio las dos veces que se había entregado hasta ahora desde su creación en 2016.

Mohamed Salah se lleva el premio Puskas con este golazo



El croata, de 33 años, jugador del Real Madrid y subcampeón del mundo este verano con Croacia, recibió el premio de manos de Gianni Infantino en la ceremonia celebrada en el Royal Festival Hall.



¿Habrá sanción para Tigres y Monterrey tras la riña en el Clásico Regio?

Además, el '10' del Real Madrid se animó a hablar en español y agradeció al club blanco y a los aficionados madridista por "todo el cariño recibido". "Este premio es vuestro también", finalizó.

???#FIFAFootballAwards Voting Breakdown



How close was it? See how the votes ranked for the top ten in #TheBest FIFA Men's Player, Women's Player, Men's Coach and Women's Coach.



??https://t.co/EtuZXMSLZp pic.twitter.com/SayENU5Jaj