Luis Montes renuncia a la Selección Nacional

Luis ´Chapo´ Montes anunció su renuncia a la Selección Nacional de México debido a que no es considerado por Gerardo Martino. El mediocampista del León subió un video a través de las redes sociales de los panzas verdes, en donde aseguró que el argentino no lo tomaba en cuenta y esa situación lo desmotivaba y desilusionaba.

"Tomé la decisión de no ir a la selección, la última convocatoria que fui hablé con el (´Tata´ Martino) y le dije que mi intención era no ir más, me vine desmotivado, desilusionando. Por ahí se decía que estaba en un buen nivel, que andaba bien en mi club y uno va a selección con ilusión de hacer las cosas bien y, a veces, llamaba a 26 o 27 jugadores y yo no entraba a hacer futbol con los 22 y la verdad sí me puse a pensar que no tenía nada que hacer ahí", aseguró el ´Chapito´.

Además, explicó que el ´Tata´ aceptó su decisión de renunciar a los llamados del Tri. "Nadie es indispensable en selección, mucho menos yo que he tenido pocos partidos en el proceso. Hablé con el profe y dije lo que pienso y lo tomó de buena manera", dijo Montes.

Asimismo, aseguró que cada que regresaba de un llamado a selección lo hacía desmotivado y sin ritmo, pero que disfrutó las veces que jugó pues metió goles y puso asistencias, situación que lo deja tranquilo.

"Me quedo tranquilo, las veces que me tocó jugar lo he hecho bien, tuve pocos partidos y anoté goles y puse asistencias y eso me deja tranquilo. He estado 10, 12 días por allá y regreso sin ritmo, desmotivado porque no me toca jugar. Sé que nadie te garantiza que vayas a jugar pero, por lo menos, que se me pudiera dar la oportunidad de competir, no sé qué tenía que hacer para que me dieran minutos", mencionó.

La Historia de Luis Montes con la Selección Mexicana

El 17 de abril del 2013, el ´Chapito´ se estrenó con la camiseta de la selección en un encuentro amistoso ante Perú. Luego de esta participación, Chepo de la Torre convocó al mediocampista del León para la Copa Oro 2013 en donde, lamentablemente, el Tri cayó ante Panamá en Semifinales.

Con la participación de Miguel Herrera en el banquillo nacional, fue llamado para formar parte del conjunto que representó a México en los dos juego de repechaje ante Nueva Zelanda, en donde se consiguió el boleto mundialista a finales del 2013.

Montes disputó 25 duelos con la selección, 14 amistosos, 8 en Copa Oro, 2 de clasificatoria mundialista y uno en Copa América. En estas convocatorias, logró sumar cinco goles a su lista.

Con el anuncio de su retiro del Tricolor, es imposible no recordar uno de los momentos más trágicos en su carrera, pues el 31 de mayo del 2014 el ´Chapito´ sufrió una de las lesiones más impactantes en la historia de la Selección. A menos de un mes del debut de México en el Mundial de Brasil 2014, el mexicano impactó ante el ecuatoriano Segundo Castillo y le causó fractura de tibia y peroné.

