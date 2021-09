Luis García revela quién es el único amigo que tiene en TUDN

"Yo nunca voy hablar de lo que otro comentarista o analista diga. A mí, Córdova me parece un futbolista extraordinario; maneja ambos perfiles, tiene gol, es inteligente, capaz de jugar por dentro y por fuera. De lo que haya dicho Paco Villa o cualquiera otro comentarista no opino, porque yo hablo de futbol en cancha, no de sus opiniones"