Luis García revela quién es el jugador que no merece estar en la Selección

Luis García lanzó una dura crítica a la Selección Mexicana y a uno de sus históricos jugadores. El comentarista de TV Azteca habló de la triste actualidad de la ofensiva azteca que complicó la clasificación del cuadro de Gerardo Martino por no tener un delantero de calidad.

El Dr. García no se guardó nada y expuso quién es el jugador que no merece jugar más con la Selección Mexicana, pues asegura, sus condiciones ya no son las del jugador que ilusionó en Mundiales pasados.

Luis García señaló a Javier El Chicharito Hernández quien cuestionó y expuso los problemas que tenía el actual jugador del LA Galaxy para definir cuando aún era considerado por Gerardo El Tata Martino.

El Dr. García opinó que El Chicharito no debería volver a la Selección Mexicana por los problemas y las indisciplinas que aquejaron al vestidor tricolor hace algunos años.

(dmv)