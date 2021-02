Luis García revela el intento de soborno al Tri en Atlanta 96

Luis García asegura que la Selección Mexicana que jugó en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 fue tentada con una gran suma económica a perder uno de los encuentros de la justa. Mencionó que un grupo de apostadores asiáticos le ofrecieron a Jorge Campos 100 mil dólares por amañar el resultado.

El Tri olímpico fue reforzado por Luis García como uno de los jugadores mayores de edad y ahora, el Doctor aseguró que estuvo presente en el ofrecimiento de dicha cantidad y que llevaron a David Oteo para que se hiciera pasar por él ante los apostadores.

"Nos ofrecieron lana, en ese entonces 100 mil dólares para los que éramos los tres refuerzos mayores porque los apostadores sabían perfecto que habían tres mayores en cada equipo. Yo no estuve en esa reunión, fue Campos y a David Otero lo llevaron y le dijeron ´tú te callas y si te pregunta, eres Luis García´", aseguró García a Christian Martinoli.

"Esos apostadores, que creo eran filipinos, le dicen a Campos: ´Te damos 100 mil dólares por perder´, Jorge se negó y le dijeron: ´Bueno, 100 mil para que ganes´. Lo que querían era que entráramos al pinche juego turbio ese", agregó.

Querían que Luis García testificara

Esta situación de corrupción fue contada por Luis García en su columna semanal de un diario deportivo. Además, recibió llamadas de un alto mando de la Federación Mexicana de Futbol para que aclarara la situación.

"Recuerdo que esto lo escribí en Récord y Alberto de la Torre me quería llamar para testificar porque decía que eso no podía ser. Yo solo dije ´Testificar tu puñetera madre´, que no me diga que se vino a enterar casi 27 años después", mencionó.

¿Qué pasó con esa Selección Olímpica en Atlanta 96?

Esa selección contaba con Cuauhtémoc Blanco, Oswaldo Sánchez y Pável Pardo, además de García y Campos. La fase de grupos se superó sin derrotas, pues sumó victoria ante Italia y empate con Ghana y Corea del Sur. En cuartos de final, fue eliminado por Nigeria, quienes ganaron la medalla de oro.

