Luis García recuerda y agradece su matrimonio con Kate del Castillo

El exfutbolista y comentarista de TV Azteca, Luis García, rompió el silencio y habló de sus exesposas, Kate del Castillo y Lorenza Hegewisch, a quienes les está agradecido porque “gracias a ellas hoy es feliz con su actual matrimonio”.

El Doctor García fue entrevistado por Javier Alarcón en su canal de YouTube, donde habló de sus fallidas relaciones con sus exesposas, y aseguró que parte de sus divorcios se debieron a la poca madurez que tenía el exfutbolista en aquella época.

“Yo soy un grandísimo fan de Ricardo Arjona, y en una de sus rolas, él haba de las personas con las cuales te involucraste, en este caso, puntualmente yo con Lorenza y con Kate, si hoy soy lo que soy, tiene que ver porque tuve la enorme fortuna de haberme vinculado con Lorenza, tener una hija y luego en su momento Kate, en un matrimonio expedito como tal”, expresó el comentarista deportivo.

Su primer matrimonio fue con Lorenza Hegewisch, con quien tuvo una hija. García señaló que con ella tiene una “deuda”, porque no pudo pasar mucho tiempo a su lado, como con sus otros hijos.

Respecto a su segundo matrimonio (con Kate) Luis García, recordó que se dio cuando él decidió retirar como futbolista profesional, época en la que no se encontraba bien emocionalmente.

“El tema con Kate, yo me retiro, el retiro no lo manejé bien, yo decidí retirarme a los 30 años, y hoy lo vivo, si hay algo que me gusta lo voy a hacer hasta el final de las consecuencias, aunque no tenga la habilidad lo voy a lograr dominar porque me gusta, o no sé si dominar pero lo voy a lograr porque me gusta, a mí ya no me gustaba jugar futbol, a mí ya no me gustaba concentrarme, de pronto me cambié de Guadalajara a Monarcas y a Puebla, me cambié tres veces de casa cada semestre, entonces dije, esto ya no está padre, entonces me vuelvo a casar (con Kate del Castillo), y en esta parte estoy de decir, no estoy, sigue no sigue”.

García Postigo cree que la verdadera razón de su separación con Kate y Lorenza se debió a que empezó a vivir tarde, pues tenía un “rezago de la vida emocional, intelectual y de conocimiento, de ir a pagar la renta, no sabía ni hacer ese tipo de cosas como donde pagar la renta”.

Luis García comentó la importancia de haberse relacionado con Kate y Lorenza, pues gracias a ellas, hoy en día es feliz con su matrimonio a lado de su esposa, Rocío Lara.

“Yo arranco mi vida, es un Luis nuevo de los 30 para acá, apremdo muchas cosas de golpes importantes de dos matrimonios fallidos, que no es un tema para enorgullecerse, yo agradezco a Lorenza y a Kate el haberme cruzado con ellas porque si soy medianamente feliz hoy y tengo lo que tengo, y so lo que soy, es porque estas mujeres se cruzaron en mi camino”.