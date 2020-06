Luis García es tendencia al recordar que golpeaba a Kate del Castillo

Tras la polémica que generó el regreso de Renato Ibarra al América pese a ser acusado de violencia doméstica, el comentarista de TV Azteca, Luis García, se hizo tendencia, luego de que el también comentarista Álvaro Morales y otros usuarios le recordaran el episodio de violencia del que fue protagonista cuando golpeaba a su exesposa Kate del Castillo.

Durante el programa de ESPN "Futbol Picante", Álvaro Morales, comparó la situación del aún jugador del América, Renato Ibarra, con Luis García, quien violentó a Kate del Castillo cuando eran esposos.

¿Cómo fue la relación entre Luis García y Kate del Castillo?

Ambos personajes fueron vistos por primera vez en la presentación de la telenovela Ramona en 1999, mientras Luis García Postigo aún mantenía un matrimonio con Lorenza Hegewish.

Tres años después, para ser exactos, el 2 de febrero de 2001, el exfutbolista y la actriz se casaron, relación que duró poco más de un año.

En 2017, Kate del Castillo decidió revelar para una campaña de concientización en 2017, que Luis García la agredía emocionalmente y que intentó estrangularla. La actriz reveló que durante el noviazgo pocas veces tuvieron problemas, pero todo cambió con el matrimonio.

"Más que problemas eran cambios de ánimo marcados en su persona, los cuales hasta gracia me hacían". Kate del Castillo aseguró que a partir de su boda, todo cambió y que el exfutbolista "pasaba de bromas a insultos".

"Recuerdo que durante las noches de mi luna de miel, esperaba a que se durmiera mi esposo para salir a llorar. Su manera de controlarme era haciéndome sentir menos, insultándome y burlándose de mí", dijo.

"Todo fue empeorando hasta que comenzaron los empujones y las aventadas de objetos", describió Kate y contó que el momento decisivo fue cuando tomó el valor y confesó lo sucedido a la familia de García.

"Les dije que en Navidad, el arañazo que su hijo traía no era porque se había rasguñado con una rama, les dije que fueron mis uñas al tratar de defenderme mientras su hijo me ahorcaba y me pateaba".