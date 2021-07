Luis García defiende a equipo de Softbol y revela qué hizo con uniforme olímpico

Tras las fuertes críticas que recibió el equipo olímpico de softbol femenil por haber tirado su uniforme a la basura en la Villa Olímpica, el exfutbolista y comentarista deportivo de TV Azteca, Luis García defendió a las jugadoras señalando que los uniformes no eran tan importantes.

"Participé en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Utilicé dos uniformes, uno verde y uno blanco. En mi casa no tengo ninguno de los dos y eso no me hace ni mejor ni peor mexicano. Paremos con el barato patrioterismo carajo!!! (sic)", escribió en Twitter sumándose a la discusión de los aficionados.

Participé en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Utilicé dos uniformes, uno verde y uno blanco. En mi casa no tengo ninguno de los dos, y eso no me hace ni mejor ni peor mexicano. Paremos con el barato patrioterismo carajo!!! — Luis García P (@GarciaPosti) July 29, 2021

Incluso admitió que las casacas que portó en el Mundial del 94 tampoco están con él, "Y eso que metí un par de fabulosos pirulos carajo!!!".

Tampoco las tengo, y eso que en el Mundial del 94 metí un par de fabulosos pirulos carajo!!! Abrazo @DieterHoltz https://t.co/UXiJbYRcCn — Luis García P (@GarciaPosti) July 29, 2021

¿QUÉ PASÓ CON EL EQUIPO DE SOFTBOL?

Las jugadoras mexicanas que quedaron cuartas tras perder ante el equipo canadiense, partieron el 28 de julio no sin antes desechar sus uniformes por sobrecargo de equipaje debido a que se llevaron con ellas los edredones y almohadas que les proporcionaron para dormir en Tokio.

Las boxeadoras Tamara Cruz y Esmeralda Falcón se percataron que el personal de limpieza de la Villa Olímpica llevaba a los desechos unas bolsas con lo que parecía ser uniformes mexicanos, por lo que pidieron revisarlas y luego de confirmar sus sospechas denunciaron al equipo de softbol en Twitter.

En medio de una polémica que las enjuiciaba por representar a México en los Juegos Olímpicos y no ser mexicanas, sino estadounidenses, se les juzgó duramente tachándolas de no sentirse orgullosas de jugar para el país tricolor, de poco respetuosas y agradecidas pues hay quienes no lograron llegar y algunos otros fueron a la justa veraniega sin uniforme, como el nadador de Túnez Ahmed Hafnaoui que ganó la medalla de oro en los 400 metros libres.

Ante ello el director del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla dijo que en cuanto se comprobara la identidad de quienes habían desechado el uniforme quedarían fuera del próximo ciclo olímpico que incluye los Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Copas del Mundo.

México se quedó cerca de subir al podio de los #JuegosOlimpicos #Tokyo2020

Lee más ?? https://t.co/t6OAajNxuU pic.twitter.com/4dz70v3JBF — Comité Olímpico MEX (@COM_Mexico) July 27, 2021

na