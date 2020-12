Los videos ocultos de Hugo Sánchez que reveló su exesposa

Al momento que Hugo Sánchez inició su vida en el futbol Europeo con el Atlético de Madrid, comenzó oficialmente su relación con Emma Portugal. La pareja se conoció desde jóvenes y Hugo, al irse al viejo continente, formalizó la relación.

El periodista Jorge Carbajal compartió una entrevista de la empresaria meses atrás. Para el canal Productora 69, Emma platicó de su relación con Hugo, de temas deportivos e íntimos y hasta su divorcio.

La ex pareja del pentapichichi, asegura que el futbolista es una persona con "hambre de triunfo", menciona que esa fue la clave de sus logros dentro del balompié, pero que una vez que llegó a ese momento "viene la inestabilidad de una persona, entonces ya te crees Dios, te crees una persona súper en todos aspectos, eso fue donde él perdió el suelo, el creer que era más que todos los que lo rodeaban".

Por otro lado, Emma Portugal recuerda el inicio de su relación con su ex esposo Antonio Carlos Santos. Sánchez reaccionó muy mal, incluso condicionó su regreso a México con el América pero deseaba que corrieran al Negro Santos.

"Carlos era figura en esa época del América, fue cuando él (Hugo) vino para México y esto nos lo contó gente muy fuerte del América y el llegó y dijo: ´yo firmo con el América con una sola condición, que Antonio Carlos Santos salga del equipo´. Al otro día ya no le permitieron la entrada a Antonio en el equipo América", dijo en la entrevista.

Después de eso, ambos continuaron su carrera en Portugal, lugar en donde Antonio Carlos había recibido una propuesta de trabajo. Asimismo, recordó que al final del matrimonio entre Hugo Sánchez con Emma, ella aseguró encontrar diversas grabaciones en donde el pichichi realizó sobre su vida cotidiana.

"Desde que empezó me parece que en el Real Madrid, el empezó diario a grabar su vida, todo lo que hacía durante el día, desde que tomaba en la mañana su café, su panqué y todo lo que hacía durante el día lo grababa, día a día, mes con mes".

Recordó a su vez, que acudió un día al departamento para tomar cosas personales y de sus hijos, y fue ahí cuando encontró dichas grabaciones en donde algunas exhibían diversas actitudes de Sánchez que en su momento la lastimaron.

"Me puse a revisar para llevarme unos papeles, documentos de mis hijos y fue cuando me di cuenta y dije ´esto qué es´, eran como tropecientosmil casetes y me puse a escuchar uno y dije ´no puede ser´ o sea, cosas que yo no podría decir, fuertes. Me puse a llorar dos días seguidos, porque yo todavía estaba casada con él y él ya hablaba de las aventuras que él tenía", finalizó.

(MAC)