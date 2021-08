Los sueños que JC Chávez tuvo de jovencito en el box

Julio César Chávez tenía solo 22 años y ya era campeón mundial. Muy joven y ya con cinturón de campeón soñaba con ser uno de los mejores boxeadores del mundo y para ello tenía en mente enfrentar a los mejores de su época.

En 1985, Televisa lo entrevistó y ahí verbalizó lo que quería hacer en el ring.

Chávez estaba por hacer la primera defensa del campeonato mundial súper pluma que le había ganado el 13 de septiembre de 1984 a Mario "Azabache" Martínez. Esa primera exposición sería el 19 de abril de 1985 contra Rubén Castillo.

Ya soñaba con enfrentarse a boxeadores como Edwin Rosario y Héctor "Macho" Camacho.

"Me gustaría hacer unas tres defensas y buscar el campeonato mundial ligero", comentó el joven Chávez. "Me gustaría pelear contra Edwin Rosario, Macho Camacho, esas son las peleas que a uno le dejan buenos intereses".

Con timidez, aspecto humilde, y hablar pausado y respetuoso, la imagen de ese Julio César Chávez es la de un muchacho que recién empieza a subir. Aun estaba lejos el dinero, los lujos, los excesos, y la avalancha de todo lo que vendría en su vida.

"Tengo firmado contrato de exclusividad con Don King. Tenemos firmadas cuatro peleas más con Don King".

"Miedo no", confesó previo a la contienda. "Me preocupa un poquito porque Rubén Castillo es un gran peleador que ha peleado tres veces por un campeón del mundo, no sé por qué. Como él dice que esta es su última oportunidad, pues yo me he preparado como nunca para esta pelea. Sé que Rubén Castillo está haciendo lo mismo para ganar el campeonato".

SUEÑOS HECHOS REALIDAD

Dos años después de esa entrevista, JC enfrentó a Rosario en Las Vegas, Nevada, con el cinturón ligero AMB en juego. Chávez ganó por nocaut en el round 11 a Rosario en lo que representó la obra maestra de su carrera.

Contra "Macho Camacho" peleó en noviembre de 1992 y Chávez se llevó la victoria por decisión unánime por tarjetas de 119-110, 120-107 y 117-111.

DESGRACIAS TRAS LA VICTORIA CONTRA MACHO CAMACHO

Aquella noche marcó una rivalidad entre México y Puerto Rico en el boxeo, una gran victoria para El César del Boxeo, pero también fue la primera vez que probó las drogas.

Julio César Chávez reveló que la primera vez que probó la cocaína fue después de vencer a Héctor "Macho" Camacho en septiembre de 1992, lo que después desató un infierno en su vida y en la de su familia.

Pese a ganar millones y tenerlo todo, El César del Boxeo se sentía solo y tomó la que considera la peor decisión de su vida, probar las drogas.

"Siempre soñé ser campeón del mundo, con tener casas, terrenos y yates y todo lo tuve. Gané muchísimo dinero, millones y millones de dólares, más de 100 millones de dólares".

"Me sentía solo, vacío y qué fue lo que busqué, lo más tonto y estúpido que fue la droga, eso fue después de la pelea del Macho Camacho ahí cometí la estupidez de probar la cocaína por primera vez, pero cuando la prueba una vez, tienes que probarla otra vez y otra vez. Por eso dicen que es un suicidio, porque te arrastra a hospitales, cárcel y la muerte", reveló hace unos meses Chávez en entrevista con Telemundo.