Los retos de "El Tata" Martino rumbo a Qatar 2022

México no ha faltado a un Mundial de Futbol desde 1990 y eso fue por razones extra futbolísticas. Realmente la última vez que fue eliminada una selección mexicana compitiendo en la cancha fue para el Mundial de 1982, cuando Honduras nos dejó en el camino. Francamente sería una terrible sorpresa que México no calificara al Mundial de Qatar 2022 (aunque ya en par de eliminatorias nos hemos llevado buenos sustos). No veo ese escenario el día de hoy.

La otra realidad es que desde México 86, la selección no ha superado la fase de octavos de final. Desde el Mundial de Estados Unidos 94, en cada certamen se ha avanzado de la fase de grupos pero se ha perdido el cuarto partido.

¿La selección actual, la que competirá en 2022, podrá ser la primera que llegue al quinto partido, jugando fuera de casa? Obviamente sería muy aventurado decir que sí, resultaría más un buen deseo que una aseveración con bases. Lo que si queda muy claro es que el camino que tiene México por delante va a ser más complicado que en el pasado, y no me refiero a clasificar a Qatar sino a montar un equipo que sea capaz de dar el paso que no hemos logrado en el pasado.

¿Cuáles son los retos que enfrenta el Tata Martino para tener un equipo preparado, fuerte?

Falta de Preparación.

La pandemia del coronavirus ha afectado a todo el mundo. México no ha sido la excepción y no ha tenido juegos de preparación este año. Podríamos pensar que esto no es una afectación mayor a la que han sufrido el resto de las selecciones, que tampoco han tenido acción, pero la diferencia estriba en qué tan armados están los equipos, más adelante profundizaremos en este tema, pero por ahora quedémonos con la idea de que México está en un proceso de transformación / renovación más profundo que el que ha tenido en los últimos ciclos mundialistas, y ese proceso se complica cuando no tienes encuentros de preparación.

Si comparamos los últimos dos procesos mundialistas con el actual, veremos que hay mucha diferencia en cuanto a partidos disputados por la selección mexicana en los dos primeros años posteriores al Mundial.

Partidos de México 2011 y 2012 = 31

Partidos de México 2015 y 2016 = 38

Partidos de México 2019 y 2020 = 17

No es solamente la cantidad de partidos sino la calidad de selecciones a las que ha enfrentado México:

En 2011 y 2012, enfrentó cinco ocasiones a selecciones que podríamos considerar de primer nivel: Chile, Polonia, Colombia y dos veces a Brasil. Igualmente disputó 10 encuentros ante rivales que están un escalón debajo de los antes citados, como Gales, Bosnia, Estados Unidos, Paraguay, Ecuador, etc.

En 2015 y 2016 se jugaron tres partidos con equipo del más alto nivel, como son Brasil, Argentina y Chile, y se jugaron 7 encuentros con equipos de "segundo" grado, por ejemplo Paraguay, Perú, Ecuador y Costa Rica.

En 2019, el único año que ha tenido acción México después del Mundial de Rusia, se enfrentaron a Argentina y Chile (de primer nivel), son muy pocos partidos contra selecciones potentes como para ver el comportamiento de la escuadra mexicana en situaciones de máxima exigencia.

Podemos pensar, como ya señalamos, que todas las selecciones están en la misma situación pero en el fondo México es quien tiene que subir de nivel y la poca acción nos retrasa en ese sentido.

Más preocupante aún es que en 2021 las selecciones "grandes" estarán de cabeza en torneos importantes como la Copa América y la Eurocopa de Naciones, que se retrasaron un año, si a eso le sumamos las eliminatorias propias de Sudamérica y Europa, me temo que no va a tener México mucha oportunidad de enfrentar a grandes selecciones con todas sus figuras.

Súmenle a eso los Juegos Olímpicos. Además, México va a tener participación en sus propias eliminatorias, la Federación Mexicana de Futbol va a tener que hacer un trabajo excepcional para encontrarle al equipo del Tata rivales que realmente ayuden en la preparación para no llegar al 2022 sin una selección bien armada y conjuntada.

Jugadores en Europa

No hay duda de que es en el viejo continente en donde se juega el mejor futbol del mundo. Participar en él mejora el nivel de los futbolistas, los obliga a prepararse mejor, los hace competir cada semana con la élite del futbol mundial.

México enfrenta una situación complicada en cuanto a futbolistas en Europa. Veamos la comparación con las tres anteriores Copas del Mundo.

· En 2010, había 9 jugadores mexicanos en ligas europeas y seis de ellos jugaban con regularidad: Salcido, Maza, Márquez, Osorio, Héctor Moreno y Guardado.

· En 2014, el total de mexicanos era 7, con seis de ellos participando constantemente: Ochoa, Moreno, Héctor Herrera, Giovani Dos Santos, Guardado y "Chicharito". Diego Reyes no tenía consistencia.

· Para 2018, eran 12 mexicanos en Europa, 9 con participación continua: Ochoa, Salcedo, Moreno, Herrera, Layún, Guardado, Vela, "Tecatito" y "Chucky" Lozano. Le faltaba regularidad a "Chicharito", Raúl Jiménez y Marco Fabián.

Actualmente tenemos ocho jugadores de selección en Europa: Néstor Araujo, Edson Álvarez, Erick Gutiérrez, Andrés Guardado, Raúl Jiménez, "Chucky", Lainez y Tecatito. Pero lo más preocupante es que de esos ocho, solamente cinco juegan con regularidad: Araujo, Erick Gutiérrez (que la temporada pasada no aparecía constantemente como titular), Guardado, Raúl Jiménez y Corona. Del resto, en lo que va de la temporada:

· Edson Álvarez ha participado en 10 encuentros de Liga.

· "Chucky" apareció en el inicio pero desde la llegada de Gattuso está desaparecido, tiene solo 16 participaciones ligueras en el año.

· Lainez, diez partidos en La Liga, con muy pocos minutos.

Tener como base de selección a solo cinco jugadores que cada semana enfrentan a lo mejor del mundo, es poco, podemos pensar que estamos en situación similar a los ciclos del 2010 y 2014 (aunque por debajo de ellos) pero en el fondo lo que México busca es mejorar, no mantenerse como en Mundiales anteriores, la falta de jugadores en Europa y de continuidad no son una buena historia, no son un buen presagio.

Experiencia.

Cuando México disputó el Mundial del 2010 tenía 10 elementos con experiencia previa en la máxima justa del futbol. En 2014 también había diez jugadores de los 23 convocados, que antes habían jugado un Mundial.

Para 2018 se llegó con la mayor experiencia en mucho tiempo. Quince de los participantes de México en el Mundial había ya pasado por esas instancias anteriormente. Por cierto es una pena que siendo una Copa del Mundo en la que llevamos experiencia y en la que teníamos la mayor cantidad de "europeos" hayamos quedado eliminados, una vez más, en el cuarto partido, y haciendo francamente un papel bastante pobre ante Suecia y Brasil (contra estos últimos en juego de eliminación directa).

Si miramos las últimas convocatorias del Tata Martino para juegos oficiales y el nivel que los futbolistas han mostrado en los últimos años, podemos pensar que hay 15 jugadores con altas posibilidades de formar el equipo mexicano para las eliminatorias y eventualmente el Mundial 2022:

· Porteros: Guillermo Ochoa y Hugo González.

· Defensas: Carlos Salcedo, Jesús Gallardo, Héctor Moreno, Néstor Araujo y Luis Rodríguez.

· Medios: Edson Álvarez, Erick Gutiérrez, Jonathan Dos Santos, Andrés Guardado y Carlos Rodríguez.

· Delanteros: Raúl Jiménez, "Chucky" Lozano, Rodolfo Pizarro y "Tecatito".

Ahí hay experiencia en mundiales, lo cual es una buena noticia. La mala es que la mayor parte de esos jugadores estarán por encima de los 30 años por lo que tal vez no lleguen en el mejor momento de sus carreras, resaltan Ochoa (que tendría 36), Moreno (34) y Guardado (36), jugadores que han sido clave pero que a esa edad podrían no rendir como en el pasado.

Ahora, si miramos a los que podrían completar la lista, veremos que en general es una generación de jugadores muy jóvenes. No hay nada malo con eso ... lo preocupante es la limitada experiencia internacional que ha tenido la mayoría y que dado el parón del 2020 llegarían a Qatar aún sin tantas horas recorridas. Esta es la lista y la edad que tendrían para cuando se dispute el Mundial 2022:

· César Montes, 25.

· Jorge Sánchez, 25.

· Hiram Mier, 33.

· "Chicote" Calderón, 25.

· Alan Mozo, 25.

· Erick Aguirre, 25.

· Orbelín Pineda, 26.

· Fernando Beltrán, 24.

· Sebastián Córdova, 25.

· Luis Romo, 27.

· Diego Lainez, 22.

· Uriel Antuna, 25.

· J.J. Macías, 23.

· Alexis Vega, 25.

· "Piojo" Alvarado, 24.

No es una lista exhaustiva y seguramente algún otro podría sumarse, como pudieran ser Vela o Javier Hernández, pero en general de ahí saldrán los que complementen a los 15 veteranos.

Me gusta mucho la juventud de ese grupo pero es evidente la falta de experiencia en competencias grandes y por tanto no sabemos como van a reaccionar ante la presión de una Copa del Mundo, aún más, algunos de ellos en los que se tienen esperanzas han sido titulares por muy poco tiempo, como Macías, Beltrán o Córdova.

Conclusiones.

La selección mexicana de futbol debería tener un camino relativamente sencillo para calificar a Qatar 2022, si bien hay equipos que pueden darle un susto, hay suficiente calidad como para pensar que sin mayores sobresaltos deberíamos estar en otro mundial.

El gran reto que tiene el Tata Martino es llevar a México a un siguiente nivel, por eso está aquí, pero hay una serie de circunstancias que harán difícil alcanzar ese objetivo. La pandemia global que hemos sufrido en este 2020 hará que este año sea prácticamente perdido a nivel de selecciones y eso retrasa el crecimiento que podrían tener varios jugadores jóvenes que vienen empujando en la Liga MX.

El tener menor número de mexicanos en Europa y sobre todo la falta de actividad de algunos de ellos, que pueden ser clave para el cuadro tricolor, es un factor negativo, es fundamental que Álvarez, Lozano, Lainez empiecen a tener minutos. Esa falta de competencia los puede afectar en su crecimiento de cara a 2022. Finalmente hay que considerar que no vamos a tener un grupo tan experimentado como el que se conjuntó para Rusia 2018 y que tenemos a tres jugadores que han sido claves en la selección (Ochoa, Guardado y Moreno) que van a estar ya en una edad en la que puede ser complicado ponerse al equipo al hombro.

Esta será la hora de la verdad para Martino, los resultados del proceso del Mundial 2018 dicen que hubo un error al momento de seleccionar al Director Técnico, ahora el Tata ha iniciado con resultados y con el posicionamiento correcto, dejando claro que la selección no es algo que puedan tomarse a broma los jugadores.

Le queda por delante un camino complicado, bien complicado, esperemos que pueda ayudar en el desarrollo de los jóvenes aún en circunstancias difíciles y que éstos le respondan a él y a un país deseoso de buenos resultados porque de eso dependerá el poder pasar del cuarto juego.