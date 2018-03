Los Rams serán el primer equipo con porristas hombres en NFL

REDACCIÓN 28/03/2018 01:47 p.m.

Los Rams fieron a conocer que dos hombres se unirán a su escuadrón de porristas, para convertirse en el primer equipo de NFL que lo haga.

Quinton Peron y Napolean Jinnies, saldrán al campo esta temporada, animando y bailando junto al resto de sus compañeras.

Los hombres originarios de California, estuvieron entre los 76 finalistas que audicionaron para el equipo de animación de Los Angeles.

Check out some ?? from final auditions! https://t.co/HHWqFbDbhM pic.twitter.com/rEhh4TOTjf