Los puntos que se abordaron en la Asamblea de Dueños de la Liga MX

Este miércoles se llevó a cabo La Asamblea de Dueños, que dejó grandes cambios para la Liga MX. En la reunión se acordó la fecha para el regreso del Apertura 2020, el regreso del Repechaje, las mudanzas de los equipos, el cambio de dueños, entre otros factores.

¿Cuándo regresa el Apertura 2020?

El balón volverá a rodar en la Liga MX el próximo viernes 24 de julio, con partidos a puerta cerrada. Sería hasta las fechas finales que el público regrese a las gradas.

Habrá dos fechas dobles en el torneo, la Jornada 4 y 9, mientras que la Final se jugará el 13 de diciembre.

¿De qué se trata el regreso del repechaje?

La Liguilla cambiará a partir del Apertura 2020. Ahora clasificaran 12 equipos, de los cuales, los mejores cuatro accederán directamente a los Cuartos de Final y esperarán a los rivales que salgan del Repechaje.

La repesca será disputada del quinto al décimo segundo lugar: El quinto vs el doceavo, el sexto vs el onceavo, el séptimo vs el décimo y el octavo vs el noveno, todos a un solo partido. En caso de empate, se irán directo a penales.

Se confirma nueva franquicia: Mazatlán FC

Luego de confirma la compra de la franquicia de Monarcas y revelar su nueva imagen, los dueños aprobaron la mudanza de Morelia a Mazatlán.

Compra de Querétaro

Enrique Bonilla reveló que Los Gallos Blancos tienen nuevo dueño, Querétaro quedó separado de Grupo Caliente e informó sobre el cambio en el titular de su certificación de afiliación, que ahora será Gabriel Solares.

El presidente de la Liga MX confirmó que el señor Greg Taylor será parte de la directiva de Querétaro.

Liga MX Femenil elimina límite de edad

Bonilla informó que la rama femenil elimina el límite de edad a partir de Apertura 2020.

El directivo estableció la categoría libre luego de que la Liga MX Femenil iniciara con una base Sub-23 en su torneo de inauguración en 2017.

Bonilla explicó que ya no se permitirá el registro de jugadoras menores de 15 años excepto por aquellas que ya estaban registradas anteriormente por los clubes y que sean menores de edad.

También afirmó que se mantendrá la regla de minutos de menores (Sub-17) para los siguientes torneos.

Liga Expansión

En la Asamblea también se habló del tema de la Liga de Expansión, que sustituirá al Ascenso MX.

Bonilla reveló que aunque los temas aún no son definidos en su totalidad, se tiene claro que los últimos tres clubes en la tabla de cocientes serán sancionados y que eso permitirá la creación de recursos para apoyar la Liga de Expansión.

"Para la temporada 20-21 el último lugar pagará una fianza de 120 millones de pesos, el segundo lugar 70 millones, y el tercero 50 millones. Los clubes que reincidan en el último lugar pagarán 20 millones adicionales y el último lugar iniciará la siguiente temporada con el cociente en cero".

Copa MX

La final de la Copa MX que quedó pendiente entre Rayados de Monterrey y Xolos se disputará el miércoles 16 y 23 de septiembre.