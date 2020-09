Los problemas y demandas de la Liga de Balompié Mexicano

Todavía no inicia, pero la Liga de Balompié Mexicano está envuelta en muchos problemas económicos y demandas.

Todo lo que les había prometido la liga a los equipos no ha llegado, los patrocinadores no están interesados, nadie quiere transmitir sus partidos, no hay ingreso de dinero y hace unos días la liga fue demandada por varios empleados a quienes despidieron y no les han pagado sus finiquitos.

Entre los problemas, la LBM aún no tiene fecha de arranque del torneo, pues se tenía contemplado que fuera para octubre pero muchos clubes no han logrado ni completar sus equipos, por lo que ahora solo habrá un torneo de pretemporada en distintas ciudad, motivo de otro problema para los equipos.

Por ahora, los equipos saben que los exámenes de covid-19 correrán por su cuenta. A los gastos hay que sumar viaje, hospedaje y comida por el torneo de pretemporada que organizó la Liga de Balompié Mexicano. Es por ello que muchos dueños de franquicias están preocupados porque no tendrán ninguna ganancia.

Cuando inició el proyecto de la LBM, se les prometió a los interesados que después de pagar la franquicia los patrocinadores llegarían y con la venta de los derechos de televisión tendrían el dinero suficiente para operar la primera temporada. Pero nada ha sido así, los equipos saben que este primer torneo no tendrán retorno en su inversión.

Liga de Balompié Mexicano llena de demandas

Los problemas para la LBM no terminan, a pesar de que en las próximas semanas se llevará acabo el torneo de pretemporada. Ahora el organismo deberá enfrentar una demanda por parte de más de 30 empleados a quienes despidieron y todavía no han recibido sus finiquitos.

De acuerdo a Medio Tiempo, en la demanda también afirman los empleados que fueron obligados a firmar documentos en blanco el día que ingresaron a trabajar al organismo.

Otros problemas de la LBM

Entre los problemas económicos y demandas, hay otros asuntos que debe enfrentar la liga, como el lío con Ramón Ramírez que acusó de falta de pago al club Ensenada, la manera en la que no dejaron inscribir al Cremonesse de Xalapa, así como la falta de pagos a los jugadores que ya fueron inscritos.

Estadios

Aunque una de las peticiones para inscribir a un equipo es que cuenten con un estadio para jugar, hay equipos como Atlético Jalisco que no ha definido su casa. Otro caso es el de Furia Roja de Jesús María y San José de Michoacán que tienen un estadio muy chiquito sin condiciones para albergar partidos profesionales.

?? Continuamos con la REVISIÓN DE ESTADIOS. ????



?? Este viernes, nuestra Delegación INSPECTORA ?????????????? anduvo de visita en el ??? "José Ortega Martínez" de @IndNaucalpanFC. ??



?? ¿Cómo ven? ??#SomosElOrigen #UnaNuevaOportunidad pic.twitter.com/cofDv1dVA3 — Liga de Balompié Mexicano (@SomosBalompie) August 14, 2020

Sin patrocinadores

El Atlético Ensenada presumió en sus redes sociales que había llegado a un acuerdo con Corona como patrocinador, y con Gol TV para transmitir sus partidos como local. Sin embargo, el periodista David Medrano señaló que el tema con la cervecera solo es un intercambio, mientras que ellos enviarán la señal a la televisora y

Otros equipos están sufriendo por tener patrocinadores que les den dinero, por ahora muchos buscan intercambios.