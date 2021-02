Los problemas siguen en Lobos BUAP: una demanda y la evidencia del mal manejo del futbol femenil en México

Los problemas de Lobos BUAP y Bravos de Ciudad Juárez no terminan. Los rumores se confirmaron con la venta de la franquicia del club poblano para llevarla a la frontera, pero ahora de por medio está una demanda y deja en evidencia el mal trato que siguen recibiendo las jugadoras en el futbol mexicano por no tener una liga independiente a los hombres.

Este martes los Bravos dieron a conocer a través de redes sociales su ingreso a la Primera División. Aunque solo se esperaba la confirmación, las autoridades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) mostraron su indignación por el hecho de que se obtenga un lugar en la Liga MX por dinero y no deportivamente.

Ante esto, el rector de la universidad reveló que demandarán a la directiva del equipo de Alejandra de la Vega, puesto que no debían anunciar su ingreso al máximo circuito hasta que se hiciera el pago a la BUAP.

“Tenía un acuerdo verbal con Enrique Bonilla, en que hasta que tuviéramos el pago a la Universidad, íbamos a dar la anuencia, como está en el contrato, y me enteré por las redes que ya hizo el anuncio de la transferencia, entonces ya se torna un tema legal, donde los abogados me recomiendan no declarar al respecto”, mencionó en entrevista con Contacto Deportivo José Alfonso Esparza Ortiz.

La BUAP debía recibir 4.5 millones de dólares por la venta del club. Sin embargo, Mario Mendivil, presidente de Lobos BUAP, explicó que no le han dado su porcentaje a la universidad debido a que Juárez todavía no paga los 20 millones de dólares, aunque espera recibir el dinero en las próximas 48 horas.

Lobos BUAP Femenil

El futbol femenil sigue estando en la polémica, las chicas no sólo se han quejado de percibir muy bajos sueldos, jugando en las canchas de entrenamiento, si usan uniformes de hombres, a esta lista se une la desaparición del equipo femenil de Lobos BUAP todo por no tener un sistema en la Liga MX Femenil independiente a los hombres.

Con la venta de la franquicia de Lobos BUAP a los Bravos de Ciudad Juárez, el cuadro femenil no disputará más la Liga MX Femenil, todo porque la permanencia del futbol femenil depende de que los varones no desciendan de Primera División.

Con la venta de la franquicia poblana, el cuadro no desaparecerá del futbol mexicano, pero continuará en Tercera División debido a que la Universidad de Puebla es dueña de esta. Por lo que no tendrá derecho a mantener un conjunto femenil y también dirá adiós a la Sub-17 y la Sub-20.

Algunas jugadoras ya comenzaron a manifestarse y despedirse en redes sociales. Eso sí, Enrique Bonilla aseguró que Bravos tendrá la obligación de tener filiales femenil e inferiores.

