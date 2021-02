Los problemas que marcaron el Ascenso MX

A falta de un comunicado oficial, el Ascenso MX no solo cancelará el torneo Clausura 2020 debido a la pandemia de coronavirus, la División de Plata desaparecerá para dar paso a la nueva Liga de Desarrollo.

El Ascenso MX ha estado llena de problemas dese los tiempos de la Primera A, instaurada en la temporada 1994-1995. Los cambios que sufría de manera constante iban desde mover las sedes, ampliación o reducción de equipos, desafiliación por falta de solvencia económica, congelamiento de franquicias y carencia de infraestructuras.

La poca seriedad del Ascenso MX, quedó reflejada previo a este Clausura 2020, de los 14 equipos que habían participado en el Apertura 2019, dos ya no continuaron, dejando la competencia con solo 12 clubes, la cifra más baja desde su creación.

Los problemas económicos alcanzaron a los Loros de Colima y los Potros de la UAEM. Sin embargo, a lo largo de los años han sido muchos los equipos que se han transformado o desaparecido.

El cambio más cercano, es el que sucedió en 2019, cuando los Bravos de Juárez anunciaron que habían comprado la franquicia de Lobos BUAP para jugar en Primera, mientras que los poblanos se quedaron con la de los fronterizos en el Ascenso, pero decidieron congelarla un año para conseguir recursos económicos.

En 2006 surgió la idea de que el Ascenso se convertiría en el semillero de la Primera División, por lo que todos los clubes fueron obligados a tener una filial en la Primera A, aumentando los participantes a 24 y dividiendo la competencia en dos zonas geográficas para evitar traslados largos.

En 2009 se volvió a reducir el número de equipos, dejándolo en 17. Además se eliminó el nombre de Primera A y se adoptó la Liga de Adcenso.

En 2018, por primera vez en la historia, el equipo campeón del Ascenso no pudo jugar en la Liga MX por problemas de certificación. Tapachula no fue aceptado en la Primera División al no contar con suficiente aforo en su estadio.

Tras su fundación, ya no es Primera A, ya no sirve de semillero y para el Clausura 2020 inició con 12 equipos, aunque en los próximos días se puede anunciar su desaparición.