Los posibles rivales de “El Canelo” Álvarez en su regreso al ring

Tras romper su relación con Golden Boy Promotions, el boxeador mexicano Saúl “El Canelo” Álvarez busca rival para regresar al ring y pelear en diciembre.

Las posibles fechas que se han mencionado van del 19 de diciembre hasta en Navidad. El pugilista tapatío está decidido a pelear sí o sí este 2020 con un combate de alto nivel, mismo que Golden Boy Promotions no pudo encontrarle y que terminó por ser el motivo del incumpliendo de contrato.

“Espero que la siguiente semana podamos tener algo hecho, concreto y poder anunciarles qué día, con quién, dónde, va a ser un momento muy especial. No me importa si es el 19 de diciembre o Navidad, no me importa, lo que quiero es pelear este año y cualquier día. Para mí, cuando hay que trabajar hay que trabajar y estoy dispuesto a sacrificar cualquier cosa”, aseguró Saúl Álvarez para Azteca Deportes.

¿Quiénes son los candidatos para pelear contra “El Canelo”?

Hasta ahora hay al menos cuatro candidatos para que Álvarez regrese al ring. Los rumores ponen al estadounidense Caleb Plant, campeón Supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), como una de las primeras opciones.

El británico Joe Saunders, monarca de las 169 libras de la Organización Mundial de Boxeo también entra en la lista.

El turco Avni Yildirim es otra posibilidad, y la pelea sería por el cinturón vacante Supermedio de la CMB. Cabe recordar que este título quedó sin propietario luego de que Dsvid Benavidez no cumplió con las 68 libras para realizar su defensa contra el colombiano Roamer Angulo.

El inglés Callum Smith, campeón Supermedio de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) poseedor del cinturón Diamante del CMB.

(dmv)