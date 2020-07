Los polémicos momentos anti Fair Play de Tigres

El protagonismo de Tigres de la UANL en el futbol mexicano va creciendo debido a la obtención de títulos, aunque también se encuentra en picada cuando se trata de juego limpio. En diversas situaciones en las que se ha encontrado el equipo, han demostrado actitudes antideportivas que hablan muy mal de los dirigidos por "El Tuca" Ferretti.

Entre otros tantos momentos te presentamos los más destacados:

En el torneo de Clausura 2017 busca el bicampeonato ante las Chivas, En la ceremonia de premiación, Eduardo Vargas se negó a portar la medalla de subcampeón, luego de diversas entrevistas, aceptó lo que hizo en forma de protesta debido al arbitraje de ese encuentro.

El guardamenta de los Tigres, Nahuel Guzmán es reconocido como ídolo del equipo. Entre tantos momentos únicos del argentino, resaltar el encuentro ante Santos Laguna en el Clausura 2020, en este partido hubo un fuerte choque entre él y Eduardo Aguirre. El portero dejó al jugador por la espalda y le puso el pastel a forma de que se tropezara para que se desestabilizara. Para la suerte del Patón, específicamente le sacaré la tarjeta amarilla.

Ante los problemas que estaba sufriendo en el Veracruz, el equipo que protestaba en la forma de presentar el encuentro ante los Tigres pero no jugarlo. A los felinos no les importó los problemas por los que atravesaba el "tibu". Aprovecharon los cuatro minutos que los del puerto no se movieron para hacer dos anotaciones.

Por último, y no menos peor, al término de la semifinal de la Copa GNP entre Tigres vs Cruz Azul, la cual se definió en penales, el director técnico de los cementeros, Robert Dante Siboldi, reclamó al árbitro central que Nahuel tuvo que distraer a los tiradores. Los celestes lograron el pase y Siboldi festejó con su equipo, cosa que no le gustó al capitán universitario Guido Pizarro. El capitán de Tigres encaró al técnico diciéndole "Te voy a esperar afuera, Hola Siboldi, vení para afuera Suboldi, la concha de tu madre".

Tigres, siendo ahora uno de los equipos más competitivos del fútbol mexicano, dejan en claro que son buenos ganadores pero, cuando no hay problemas inconformes con su situación, lo expresan pésimamente.

