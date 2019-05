Los polémicos detalles del bautizo del hijo de ''El Canelo''

REDACCIÓN 13/05/2019 10:22 a.m.

Este fin de semana en un evento privado el boxeador Saúl “El Canelo” Álvarez realizo el bautizo de su hijo Saúl Adiel en Guadalajara.

Sin embargo la prensa no fue invitada a la celebración y cuando “El Canelo” arribó a la iglesia donde se realizaría la ceremonia, el boxeador bajo de su camioneta, los reporteros lo saludaron y le pidieron algunas declaraciones a lo que “El Canelo” muy molesto contesto:

“Con el respeto que se merecen, no se quién los invitó. Es mi vida personal y a mí no me gusta este tipo de cosas. Con el respeto que se merecen, muchas gracias, pero no, no es de mi agrado verlos aquí”.

???? Ándele, por metiche. “Con el respeto que se merecen, no sé quién los invitó. No es de mi agrado verlos". Canelo Álvarez. pic.twitter.com/XVWLQtchUY — Fighters Magazine (@FightersMagz) 12 de mayo de 2019

De acuerdo con los medios la extravagante fiesta se realizó con temática de circo, desde el pastel hasta la decoración, el encargado de amenizar la celebración fue Remmy Valenzuela.

VIDEO: El encargado de amenizar el bautizo de Saúl Adiel, hijo del Canelo Álvarez fue: Remmy Valenzuela pic.twitter.com/vxNOPlGTaW — Hugo Alexander Maldonado (@HugoHuguitu) 12 de mayo de 2019

También, circuló un video en el que el campeón del mundo hace una intervención en la celebración del pequeño, donde dice que: “Voy a estar aquí como papá para lo que necesite”.

La Familia formada con Lealtad y Cariño es para siempre, por eso Saúl @Canelo, sus hijas e hijo Saúl jr. los sentimos parte de nosotros !! pic.twitter.com/SVMgpAJk4p — Roberto Sandoval (@RobertoSandoval) 12 de mayo de 2019

Seguidores refieren que Álvarez se comportó prepotente y déspota, con mala actitud, mientras que otros lo defienden y aseguran que tiene derecho a disfrutar de su vida privada.

Esta fue la invitación para el bautizo de “Saúl Adiel”, hijo del Canelo Álvarez en Zapopan, Jalisco. La temática del festejo fue de #Circo y además de estatuas de elefantes y una gran carpa había fotos del pequeño disfrazado de #mago, #payaso. JAIME CAMIL ENTRE INVITADOS pic.twitter.com/PEs2ZocoCj — Hugo Alexander Maldonado (@HugoHuguitu) 12 de mayo de 2019

